Первого обвиняемого по делу о «ворах в законе» освободили из-под стражи в Томске

По словам наших источников, Кузьмичев вел свой бизнес, хотя и обладал определенным авторитетом в криминальных кругах. Фото:primecrime.ru

Вчера, 2 августа, стало известно, что присяжные в областном суде в Томске не смогли прийти к однозначному решению по делу Николая Кузьмичева, обвиняемому по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Поэтому их вердикт оказался оправдательным. Николай Николаевич, которого многие называют «Коля Томский», был освобожден в зале суда.

Он был первым арестованным по делу «воров в законе» в 2019 году. О его задержании широко оповестили правоохранительные органы региона и средства массовой информации. Ему вменяли ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По этой статье задержанному грозило от 8 до 15 лет заключения.

25 мая того года арест провели сотрудники УМВД при поддержке Росгвардии. Правоохранители с трудом попали в жилище Кузьмичева в частном секторе. Тогда же сообщалось, что якобы статус «вора в законе» он получил в 2013 году. Заметим, что Кузьмичев Николай Николаевич, по прозвищу «Коля Томский», родился 21 мая 1976 в Томске. Сам Николай Кузьмичев не подтверждал свой статус в ходе следствия, отказался от него и на суде. По словам наших источников, Кузьмичев вел свой бизнес, хотя и обладал определенным авторитетом в криминальных кругах. Правоохранители, в свою очередь, были уверены, что именно он возглавляет преступный мир Томска.

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