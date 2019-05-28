В России впервые арестовали по новой статье «вора в законе» из Томска

В Томске задержали «вора в законе», которого арестовали по новой статье Уголовного кодекса, как одного из лидеров преступного мира региона.

В начале апреля президент подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. И вот – первая «ласточка» - Коля Томский. За «занятие высшего положения в преступной иерархии» ему грозит срок от 8 до 15 лет в заключении.

Подробности рассказали в областном УМВД. Поступило распоряжение – задержать криминального авторитета. Собрали отряд, в том числе бойцов Росгвардии, при взломе использовали бензопилы.

При обыске у обвиняемого, как и ожидалось, нашли документы, электронные носители информации и другие предметы, "имеющие доказательственное значение для расследования".

В качестве меры пресечения суд назначил арест на два месяца.

По данным портала primecrime.ru авторитета зовут Николай Николаевич Кузьмичев (Коля Томский), родился 21 мая 1976 года, 43 года. Свое звание «вора в законе» он получил 10 мая 2013 года, когда был коронован (по воровским понятиям) в Турции Олегом Пироговым, известным ка Циркач. В «инаугурации» участвовали такие авторитеты, как Мераб Пипия, Тимур Свердловский, Гела Кардава, Гизо Кардава, Андрей Калининградский, Звиад Тбилисский.

Рассказать о Коле Томском нам согласился человек, имеющий представление о преступном мире Василий П. (имя изменено), который в 90-е годы имел опыт общения с ворами в законе, проживавшими на территории Западной Сибири.

- "Вор в законе" – это особый статус в криминальном мире. Он присваивается специальной сходкой воров особо заслуженному преступному авторитету. По старым воровским традициям, "вор в законе" не имеет права работать где-либо, иметь семью, собственность, сотрудничать с властью, - поделился Василий.

Повседневная жизнь вора в законе складывается из координации, руководства и развития всех видов криминальной деятельности на подконтрольной ему территории (вся территория России условно поделена между разными преступными кланами, возглавляемыми ворами в законе).

Вся криминальная деятельность - рэкет, проституция, наркоторговля и прочее – подчиняется единому правилу – добровольному отчислению части дохода в так называемый «общак», который служит для поддержи «общего дела криминального мира». Кроме «общака», есть так называемая «воровская касса» - по-простому говоря, «особо секретный общак». То есть, жулик, получив добычу, отчисляет, сколько считает нужным, в «общак» и отдельно – «на вора». Таким образом, вор в законе контролирует наполнение общака на подконтрольной территории, улаживает все конфликты внутри криминального мира и между кланами, организует распределение «грева» - посылок для заключенных по исправительным учреждениям. Его собственное финансирование осуществляется от результатов все криминальной деятельности, подконтрольной его клану.

Более подробно узнать о деятельности конкретного вора в законе не представляет возможным от представителей правопорядка, поскольку данная информация является тайной следствия.

- Обязательно уточняю, что эти воровские традиции были актуальны в советское время и 90-е годы. В настоящее время в криминальном мире существуют другие понятия, которые могут отличаться от вышеизложенных, - добавил Василий.

Отметим, что на ближайшие два месяца, пока идет следствие, Коля Томский проведет в СИЗО-1 города Томска.