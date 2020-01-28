Вор в законе Коля Томский оставлен в СИЗО еще на три месяца

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:25:11+03:00

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Рецидивист Николай Кузьмичев, более известный в томском криминальном мире, как вор в законе Коля Томский, оставлен на три месяца в следственном изоляторе. Это решение принял Кировский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя.

В прошлом году 28 мая томские полицейские арестовали 43-летнего Николая Кузьмичева, предъявив ему обвинение по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Он оказался самым первым российским вором в законе, которого задержали по этой статье сразу после февральского указа Владимира Путина. Помимо Коли Томского, силовики задержали других криминальных авторитетов - Олега «Шишкана» Медведева, Олега «Циркача» Пирогова, Константина «Костю Канского» Найбауэра и других.

Заседание по делу Кузьмичева состоялось 22 января. За продление задержания выступил следователь УМВД. Судьи Кировского районного суда пошли навстречу, продлив заключение криминального авторитета под стражей на три месяца - до 25 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU