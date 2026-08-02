«Сел за руль на свой страх и риск»: Пилота самолета в Томской области оштрафовали за полет без разрешений

Пилот не получил разрешение на вылет, но совершил полет. Фото: сгенерировано ИИ

В Томской области должностные лица местного авиапредприятия заплатят крупные штрафы за грубое нарушение правил безопасности полетов. Поводом для проверки транспортной прокуратуры стал инцидент, произошедший в мае этого года, когда командир воздушного судна поднял самолет «Ан-2» с посадочной площадки «Каргасок». Информацию о выявленных нарушениях предоставила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, пилот совершил вылет на свой страх и риск: он не уведомил органы управления воздушным движением и сел за штурвал при истекшем свидетельстве авиационного персонала. По результатам проверки транспортный прокурор внес руководителю предприятия представление, после чего командира незамедлительно отстранили от летной работы.

Кроме того, по инициативе надзорного ведомства виновные должностные лица организации привлечены к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ. Им вменили допуск к рейсу самолета без судовой и полетной документации, нарушение правил использования воздушного пространства, а также управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления. Каждому из нарушителей назначен штраф.

Чтобы исключить повторение подобных инцидентов, прокурор через суд потребовал официально запретить пилоту садиться за штурвал до получения нового свидетельства. Расследование инцидента продолжается.

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