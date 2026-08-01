На автозаправках пока продолжают наблюдать повышенный розничный спрос на товар Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наличие топлива на АЗС и обеспеченность горюче-смазочными материалами предприятий АПК, ЖКХ, оперативных служб и лесопожарных формирований находится на отдельном контроле томского губернатора. Подробностями Владимир Мазур поделился сегодня, 1 августа.

Ситуация с бензином Томске и Томской области на 1 августа 2026 года: поставки

Службы жизнеобеспечения и скорая помощь получают ГМС в приоритетном порядке, работают в штатном режиме. Аграриям отгрузили топливо сверх федеральных лимитов. Лесная охрана полностью обеспечена горюче-смазочными материалами.

Продолжаются поставки в Верхнекетский и Александровский районы для подготовки к зиме. На очереди — Асиновский и Каргасокский.

Обеспечена топливом колпашевская паромная переправа. Налаживаются поставки в Тегульдетский район и Кедровый.

Увеличены поставки на заправочные станции Северска, независимую АЗС в Самуси, а также на транзитные станции в Молчановском, Зырянском и других районах.

Ситуация с топливом в Томске и Томской области на 1 августа 2026 года: спрос

В начале последнего месяца лета сохраняется повышенный розничный спрос: местные жители часто дозаправляют машины по 10-15 литров. Как следствие, создаются очереди. Нередко они связаны с поломками оборудования на АЗС из-за высокой нагрузки.

Губернатор призвал автомобилистов не поддаваться ажиотажу, подчеркнув, что запасы горючего в области достаточны.

Какие меры приняты на федеральном уровне

Глава региона уточнил, что российское правительство полностью запретило экспортировать бензин до 31 января 2027 года. Это было сделано для того, чтобы покрыть спрос внутри страны. Минсельхоз довел дополнительные лимиты для аграриев, а ФАС вынесла 52 предупреждения и инициировала 28 уголовных дел из-за необоснованных цен.

Ранее мы рассказали возобновлении работы независимых АЗС в Томской области.

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