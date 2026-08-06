Люди идут в леса с пилами и топорами. рискуя получить огромные штрафы и тюремные сроки. Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Еще один житель региона пойман на уничтожении природы. Как рассказали «КП-Томск» 6 августа в облпрокуратуре, 53-летнему мужчине вменили незаконную рубку берез на особо защитном участке Кривошеинского лесничества. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, сельчанин повалил 21 дерево. Ущерб оценили в 107 170 рублей.

Еще недавно здесь возвышались березки. Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

«Черный» лесоруб, по версии следствия, орудовал в период с 15 по 25 июня 2026 года. После было возбуждено уголовное дело. Райпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Речь идет о рубке в крупном размере — совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК Российской Федерации.

«В связи с расположением вокруг населенного пункта в радиусе 1 км участок леса является защитным, однако это сельского жителя не остановило. В ходе разбирательств он признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном размере. На трактор и бензопилу, использовавшиеся при совершении преступления, был наложен арест в целях возможной конфискации. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения», — уточнили «КП-Томск» в надзорном ведомстве.

Как выглядят проредевшие участки леса — прокуратура показала в подборке фотографий.

Последствия рубки. Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Специалисты измеряют пеньки, определяют давность рубки и устанавливают размер ущерба. Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Об уничтожении лесных массивов региона сообщается с плачевной регулярностью. Так, неделю назад стало известно о рубке осин и берез под Бакчаром. Там под статью попал 64-летний фигурант. Чуть ранее осудили 41-летнего «любителя» хвойных и лиственных деревьев Тегульдетского района, теперь сельчанин выплачивает порядка 650 тысяч рублей. В начале года двое жителей Томского района и вовсе получили реальные сроки. В тюрьму мужчины 34 и 39 лет отправились за причинение Богашевскому лесничеству ущерба на 1,2 млн рублей.

По данным облдепартамента лесхоза, за первые полгода-2026 в регионе выявили 48 фактов незаконных рубок. Виновных отыскали пока только по 17 инцидентам.

За 6 месяцев уничтожено 4 121,1 м³. Общий ущерб лесам Томской области оценили в 36 651,4 тысячи рублей.

Защитный статус не помог спасти территорию. Фото предоставила «КП-Томск» прокуратура региона

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что за одни сутки в регионе число лесных пожаров увеличилось с 38 до 45.

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