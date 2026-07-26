«Заброшка полыхала»: старый дом сгорел между селами Калтай и Курлек Томского района

К счастью, обошлось без жертв. Фото: МЧС России по Томской области

За минувшие сутки пожарные службы региона ликвидировали четыре пожара, в том числе крупное возгорание заброшенного здания на площади 1800 квадратных метров, для тушения которого потребовалось 26 спасателей и 7 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе Главного управления МЧС России по Томской области.

Двухэтажное кирпичное заброшенное здание горело между селами Калтай и Курлек Томского района. В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши здания по всей площади, частично обгорели стены. Возгорание на площади 1800 квадратных метров оперативно ликвидировали силы МЧС России.

В селе Батурино Томского района горел одноэтажный бревенчатый дом с верандой. Важно отметить, что строение не было оснащено датчиками автономного дымового пожарного извещателя. В результате пожара обгорели стены дома и веранды, обрушилась деревянная обрешетка общей крыши на площади 20 квадратных метров.

Специалисты ведомства напоминают местным жителям и гражданам о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей. В случае задымления в помещении такое устройство предупредит об опасности пронзительным звуковым сигналом, что позволит своевременно эвакуироваться и вызвать спасателей.

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