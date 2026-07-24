Пострадавшего в ДТП 17-летнего томича перевели из реанимации в нейрохирургию

В Центре медицины катастроф рассказали о состоянии сложного пациента. Фото носит иллюстративный характер, создано ИИ

17-летнего парня, получившего тяжелые травмы в ДТП на улице Новосибирской 22 июня, перевели из реанимации БСМП для дальнейшего лечения. Об этом «КП-Томск» рассказали в Территориальном центре медицины катастроф.

Самочувствие несовершеннолетнего позволило ему покинуть подразделение оказания неотложной медпомощи во вторник, 14 июля. Сейчас юноша находится в нейрохирургическом отделении.

«Врачи оценивают состояние молодого человека как близкое к удовлетворительному, по данным на 24 июля», — уточнил изданию представитель ОГБУЗ «ТЦМК».

Напомним, чуть более месяца назад томич оказался под колесами «Тойоты Камри», пьяный водитель которой пытался «оторваться» от полиции. Легковая машина налетела на компанию подростков на тротуаре. Один из них, 18-летний юноша, погиб на месте. Ранее мы писали о трагедии в статье «Душа рвется в клочья, слезы все выплаканы»: мама сбитого лихачом томича выложила пост в память о сыне.

Сразу после ЧП пострадавшего 17-летнего парня госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, длительное время он находился в реанимации. О том жутком периоде рассказывал автор сообщества «Защита прав женщин и детей» Шамиль Шамилев:

«Его мама сидит постоянно в больнице, к ребенку не пускают. Женщина в таком бездонном состоянии в надежде, что молодой сын выкарабкается!».

Ранее мы писали, что против виновника смертельной аварии возбудили уголовное дело. Основание — признаки преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 4 статьи 264 УК Российской Федерации. По информации полиции, фигуранта заключили под стражу.

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