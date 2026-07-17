Брала деньги знакомых под расписки: томичка украла 11,5 млн рублей и отправится в колонию

Возвращать чужие деньги женщина не планировала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в мошенничестве и отправится в исправительную колонию общего режима. О деталях дела рассказали 17 июля в прокуратуре Томской области.

Судом установлено, что с мая 2019 года по февраль 2025 года томичка, злоупотребляя доверием, похищала под разными предлогами денежные средства у знакомых. Супругов она обманула под предлогом помощи в инвестировании в недвижимость и организации сделок с ней. Еще 2 женщин злоумышленница убедила передать ей крупные суммы якобы под выгодные проценты, однако лишь начальные месяцы выплачивала им дивиденды. У остальных потерпевших фигурантка брала деньги взаймы будто бы на покупку квартиры с целью ее выгодной перепродажи, а кого-то уговаривала оформить кредиты на их имя и передать ей средства.

Для придания видимости гражданско-правовых отношений аферистка писала расписки о возврате денег, но заведомо не собиралась исполнять обязательства, поскольку уже имела большое количество исполнительных производств и непогашенных долгов. От противоправной деятельности пострадали 10 граждан, которым причинен ущерб в общей сумме более 11 500 000 рублей. Вину в содеянном подсудимая не признала, вместе с тем частично возместила причиненный ущерб.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также с осужденной в пользу потерпевших взыскан причиненный им материальный вред. Подобные схемы финансового мошенничества под видом инвестиций или займов остаются распространенным способом хищения средств. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность при передаче крупных сумм даже знакомым людям, тщательно проверять их финансовую историю и не полагаться исключительно на расписки, которые не гарантируют реального возврата средств при наличии у заемщика скрытых долгов.

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