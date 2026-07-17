Томич попал под 4 дела за контрабанду кораллов и гигантского моллюска из Вьетнама

Экспертиза подтвердила их принадлежность к охраняемым объектам дикой природы. Фото: Сибирское таможенное управление

Отпуск во Вьетнаме обернулся серьезными юридическими проблемами для жителя Томска. При прохождении таможенного контроля у туриста обнаружили запрещенные к свободному перемещению морские сувениры, что привело к возбуждению сразу 4 дел. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили с Сибирском таможенном управлении.

Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, где томич проходил таможенный контроль по возвращении из Азии. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже 6 фрагментов кораллов и крупную раковину моллюска вида «Тридакна максимальная». Все изъятые предметы были немедленно направлены на специализированную экспертизу.

Специалисты установили, что среди сувениров находятся мадрепоровые кораллы, относящиеся к группе с 6 лучами симметрии. Данные биологические виды строго подпадают под действие международной Конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Ввоз подобных объектов на территорию страны без специальных разрешительных документов категорически запрещен. В результате все экзотические товары были конфискованы.

В отношении незадачливого путешественника возбудили 4 дела: 2 за недекларирование товаров и еще 2 за несоблюдение установленных запретов и ограничений. Подобные случаи регулярно фиксируются таможенными органами, так как туристы часто не подозревают о строгих международных ограничениях на вывоз и ввоз объектов дикой природы. За нарушение правил перемещения через границу редких видов, охраняемых международными конвенциями, законодательство предусматривает суровые штрафы и даже уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Таможня настоятельно рекомендует гражданам заранее изучать списки запрещенных к провозу сувениров перед поездками в экзотические страны.

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