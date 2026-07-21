В Томской области за сезон 21 человек погиб на воде

На всех пляжах дежурят сотрудники ГИМС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стартовал второй этап профилактической акции «Вода – безопасная территория». Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального управления МЧС усиливают патрулирование на водоемах. Главная цель масштабной кампании — предотвратить новые трагедии во время летнего отдыха. Статистику привели 21 юля в региональном МЧС.

Инспекторы ведут разъяснительную работу среди отдыхающих, предупреждая об опасности купания в необорудованных местах. Особое внимание уделяется владельцам лодок и рыболовам. Во время рейдов специалисты проверяют наличие регистрационных знаков, удостоверений на право управления и техническое состояние плавсредств. Спасатели напоминают капитанам: перед выходом на воду необходимо проверить исправность судна, его укомплектованность спасжилетами и обязательно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения.

Поводом для усиления мер стала трагическая статистика. С начала года на водоемах региона зафиксировано 24 происшествия, жертвами которых стали 21 человек. Среди погибших пятеро детей. Эти цифры подчеркивают жизненную важность соблюдения правил безопасности.

«Мы просим родителей усилить контроль за детьми. Нахождение несовершеннолетних у реки или озера без взрослых недопустимо», — отмечают в ведомстве.

Спасатели обращаются к очевидцам: если вы стали свидетелем происшествия на воде и кому-то нужна помощь, немедленно звоните по единому номеру вызова экстренных служб — «112» .

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