Обманули на 300 тысяч: схема мошенников с «взломом Госуслуг» сработала в Каргаске

Мужчина под влиянием аферистов не смог мыслить критически Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Томской области расследуют новый эпизод мошенничества. Житель Каргасокского района сообщил код из смс под предлогом предотвращения блокировки сим-карты. Подробности рассказали в воскресенье, 12 июля, в УМВД России по Томской области.

В дежурную часть отдела полиции Каргасокского района Томской области обратился местный житель с заявлением о хищении 300 тысяч рублей. Схема обмана была классической: сначала мужчине пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, которое стало началом манипуляций. Злоумышленники под видом оператора связи и банка убедили мужчину сообщить код из смс-сообщения. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Испугавшись, потерпевший позвонил по номеру, указанному в смс, где его соединили якобы с сотрудником банка. Аферист быстро вошел в доверие и помог установить запрет на получение кредитов, после чего убедил проверить работоспособность переводов в онлайн-банке. В результате мужчина перевел аферистам все свои сбережения.

Правоохранители призывают граждан и местных жителей не сообщать коды из смс и не переводить деньги незнакомцам. За подобные преступления статья 159 УК РФ назначает наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

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