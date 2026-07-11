Томский студент лишился 60 тысяч рублей после ложного обвинения в терроризме

В обманной схеме снова использовали выражение «безопасный счет» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18-летний первокурсник одного из томских вузов обратился в полицию Кировского района города. 11 июля в УМВД рассказали, как парень выслал незнакомцам более 60 тысяч рублей.

Молодому человеку пришло сообщение якобы от куратора учебной группы: на имя студента оформлена банковская карта для финансирования запрещенной организации. Юношу уверили, что скоро с ним свяжутся правоохранительные органы. Вскоре позвонил лжесиловик, подтвердил слова «куратора» и заявил, что в отношении студента возбудили уголовное дело за спонсирование терроризма. Чтобы якобы снять обвинения, требовалось срочно задекларировать средства, переведя их на «безопасный счет». Юноше пообещали, что после проверки деньги вернутся.

Жертва обмана выполнил озвученные инструкции и перечислил накопления по указанным реквизитам.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к данному дистанционному преступлению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, как у жителей могут украсть миллионы из-за «переплаты» за ЖКУ.

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