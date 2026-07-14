«Мои предпочтения на стороне Месси»: томичи делают прогнозы на исход полуфинальных матчей ЧМ-2026 по футболу

Финал мундиаля состоится в ночь с 19 на 20 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

События на чемпионате мира по футболу 2026 года близятся к кульминации. В ночь на среду, 15 июля, по томскому времени состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Франции и Испании. В ночь на четверг, 16 июля, пройдет второй полуфинал Англия — Аргентина. «КП-Томск» попросила томичей, которые с азартом наблюдают за событиями на мундиале, озвучить свои прогнозы на полуфинальные встречи и назвать возможного победителя.

Житель Томска Николай хотел бы увидеть в финале сборные Аргентины и Англии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Англия и Аргентина встретились в финале, но, увы, это невозможно. Победителем полуфинального матча, где сыграют англичане и аргентинцы, будет только одна сборная. Думаю, зрелище будет очень ярким. Во второй паре буду болеть за Испанию, хотя, наверное, Франция чуть сильнее выглядит. Все 4 команды очень сильные, прогнозы делать сложно, но мои предпочтения на стороне Месси и его команды», — поделился томич.

В ночь на среду, 15 июля, состоится первый полуфинальный матч Франция — Испания Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томичка Алла, которая последний месяц мало спит из-за позднего начала матчей на мундиале, в полуфинале Испания — Франция будет болеть за испанцев в целом и за Микеля Мерино, в частности.

«Горячо симпатизирую Микелю Мерино, который забил уже два мяча за сборную, оба после выхода на замену в концовках матчей. При этом Франция — очень сильный соперник, и сам полуфинал обещает быть матчем высочайшего уровня. Мне нравятся как играют французы», — призналась болельщица. Томичка также сообщила — ей очень хочется, чтобы победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании.

Для Лионеля Месси это, вероятно, один из последних чемпионатов мира Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще один томский болельщик — Евгений — своим фаворитом также назвал сборную Испанию.

«Молодая команда, в которой нет ярких звезд, футбольных гениев, зато есть толковые молодые ребята, которым еще предстоит раскрыться. Что касается сборной Аргентины, у них много ошибок, много брака. Они сами себе создают проблемы, потом героических их преодолевают и выигрывают. Для меня был бы идеальным финал Испания — Аргентина, с победой Испании», — поделился своим видением ситуации томич. Евгений также отметил, что игра сборной Англии на нынешнем ЧМ его не впечатлила.

Еще один прогноз озвучил сын известного блогера, стилиста, уроженки Томска Карины Нигай. Кирилл уверен, что сборная Испании пройдет в финал мундиаля, так как в команде много сильных игроков. При этом юный болельщик не сомневается, что мундиаль выиграет сборная Франции. Карина Нигай выложила в сеть видео, где ее сын 2016 года рождения профессионально рассуждает о лидерах чемпионата и возможном триумфаторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФАС проверит цены на АЗС Томска для стабилизации рынка топлива в регионе

Суд конфисковал у томича иномарку за нетрезвое вождение

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru