ФАС проверит цены на АЗС Томска для стабилизации рынка топлива в регионе

Ситуация более сложная в частных АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональные власти заявили о новых мерах по стабилизации ситуации с топливом в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства Томской области, губернатор Владимир Мазур заявил о совместной работе региональных властей с федеральными ведомствами и топливными компаниями по стабилизации рынка моторного топлива. На текущее утро в Томске бензин и дизель реализовывали тридцать две автозаправочные станции, а запасы у крупнейших поставщиков для корпоративных и независимых АЗС остаются достаточными.

Органы Федеральной антимонопольной службы ведут строгий мониторинг стоимости нефтепродуктов. У владельцев заправок, где зафиксированы цены выше среднерыночных, ведомство уже запросило документы. Данная мера направлена на установление этапа цепочки поставок, на котором произошло увеличение стоимости, и привлечение нарушителей к административной ответственности в интересах местных жителей.

Совместно с крупнейшими поставщиками прорабатывается вопрос создания на базе одной из действующих компаний регионального оператора для поставок нефтепродуктов сельхозпроизводителям. Новая структура сможет удовлетворить спрос небольших хозяйств, в том числе обеспечить доставку бензина и дизеля непосредственно в поля для заправки техники, которая в период уборочной кампании работает круглосуточно.

Власти также планируют выделить отдельные АЗС и специальное время для заправки пассажирского и муниципального транспорта. Главный критерий заключается в удобстве граждан, поэтому такая станция должна быть максимально отдалена от центра города, а выделенное время составит период с двадцати трех часов до часа ночи. Окончательное решение будет сообщено дополнительно, а в остальное время ресурсы останутся в распоряжении жителей.

Руководство региона выразило признательность крупнейшим топливным компаниям за конструктивную работу по стабилизации ситуации, а также призвало томичей не поддаваться ажиотажу и приобретать горючее строго по мере необходимости. Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить бесперебойную работу транспорта и сельского хозяйства в сибирском регионе.

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