Семь баллов активности: Мощная магнитная буря ударила по Томску

Скачки возмущения магнитного поля Земли наблюдаются уже несколько дней Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июля, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зарегистрировала значительное усиление геоколебаний. К семи часа утра волнения достигли шести баллов, а к 10:00 — 7,3 балла.

Возмущения магнитосферы продолжаются, они идут на спад очень медленно. Ожидается, что к 19:00 мощность магнитных бурь достигнет отметки 5 баллов, к полуночи — 4 балла.

Напомним, резкие скачки солнечной активности фиксировались и в предыдущие дни.

Завтра, 5 июля, прогнозируют незначительные геоволнения: 2-3 балла. 6 июля, в понедельник, вероятное усиление штормовой интенсивности до 5 баллов.

Прогноз магнитных бурь на завтра — благоприятный. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала о 32-градусной жаре в первые выходные июля.

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