Семь баллов активности: Мощная магнитная буря ударила по Томску

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 4 июля, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зарегистрировала значительное усиление геоколебаний. К семи часа утра волнения достигли шести баллов, а к 10:00 — 7,3 балла.
Возмущения магнитосферы продолжаются, они идут на спад очень медленно. Ожидается, что к 19:00 мощность магнитных бурь достигнет отметки 5 баллов, к полуночи — 4 балла.
Напомним, резкие скачки солнечной активности фиксировались и в предыдущие дни.
Завтра, 5 июля, прогнозируют незначительные геоволнения: 2-3 балла. 6 июля, в понедельник, вероятное усиление штормовой интенсивности до 5 баллов.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала о 32-градусной жаре в первые выходные июля.
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