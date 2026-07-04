Ожидаются грозы и дожди. Фото: Елена Мануйлова

Сегодня, 4 июля, термометры покажут жителям Томской области от +22 до +32°C. «Днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, местами ливни, возможен град», — предупредили в ЦГМС. Сохранится облачность с прояснениями.

Ветра в течение суток будут южными, их скорость составит 2-7 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду. Почти такие же штормовые явления зафиксируют в черте главного города региона: 2-15 м/с.

Томичей, как и остальных жителей области, ждут осадки. В дневное время —кратковременный дождь, местами грозы.

По данным «Яндекс.Погода», магнитная буря сегодня окажется умеренной.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что авиалесоохрана ликвидировала два крупнейших лесных пожара в регионе.

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