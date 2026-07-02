Томичей предупредили о магнитной буре 3 июля: индекс геоактивности достигнет отметки Kp5

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Метеозависимым томичам рекомендуется заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия и соблюдать рекомендации врачей. По прогнозам синоптиков и астрофизиков, 3 июля на территории региона пройдет магнитная буря, планетарный индекс которой достигнет значения Kp5, что классифицируется как возмущение уровня G1 (малая магнитная буря). Информацию опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ.

Согласно прогнозным значениям индексов солнечной и геомагнитной активности, пик возмущений придется на утро и первую половину пятницы. Магнитная буря будет наблюдаться в период с 06:00 до 11:00. В это время планетарный индекс Ap подскочит до 25 единиц (для сравнения, 2 июля он составлял 12, а 4 июля снизится до 20). Индекс солнечной активности F10.7 также останется на стабильно высоком уровне — около 200 единиц.

Врачи напоминают, что подобные колебания магнитосферы Земли могут негативно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки артериального давления, тахикардию, бессонницу и обострение хронических заболеваний.

Рекомендации для метеозависимых людей строятся на употреблении достаточного количества чистой питьевой воды и снижение нагрузок. Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо держать под рукой тонометр и препараты, назначенные лечащим врачом. В вечернее время после ослабления влияния магнитосферы рекомендуется спокойные прогулки на свежем воздухе. Также облегчить состояние может сон не менее 8-9 часов в сутки.

Текущий 25-й цикл солнечной активности находится на стадии своего максимума, который астрофизики прогнозировали на период 2024–2026 годов. Вспышки на Солнце и корональные выбросы массы регулярно достигают Земли, вызывая полярные сияния и магнитные бури. Томичи уже неоднократно сталкивались с подобными явлениями в текущем году, однако своевременное предупреждение и соблюдение простых правил профилактики позволяют минимизировать дискомфорт и сохранить работоспособность.

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