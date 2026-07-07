Кровавое застолье в СНТ «Вузовский»: томич изрезал 58-летнего отца ножом

Агрессора остановила мать, которая и вызвала полицию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске будут судить мужчину, который пытался зарезать собственного отца во время застолья. Преступление не было доведено до конца благодаря вмешательству матери нападавшего и оперативной работе врачей, которые спасли потерпевшего. Подробности рассказали в СУ СК России по Томской области сегодня, 7 июля.

По версии следствия, трагедия едва не разыгралась в июле текущего года на территории садового участка в СНТ «Вузовский» Томского района. 35-летний томич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напал на своего 58-летнего отца и нанес ему несколько ударов ножом.

По ходатайству следователя судом обвиняемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В Следственном управлении напоминают, что употребление спиртных напитков зачастую становится катализатором агрессии, что приводит к трагическим последствиям в кругу семьи. Санкция по статье статье предусматривает суровую уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы.

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