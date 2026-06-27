Перед томичами выступит группа «Градусы» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Масштабные гуляния пройдут в Томске сегодня, 27 июня. Крупнейшие городские площадки прекратятся в тематические зоны, где каждый сможет найти занятие по душе. План мероприятий был опубликован накануне.

Пространство Губернаторского квартала будет разделено на три тематические зоны. Площадка «Мечта» посвящена науке и технологиям, «Гордость» охватывает историю и патриотизм, а «Единство» демонстрирует культуру и традиции народов. Программа стартует в 14:00 с интерактивных зон и мастер-классов. В 14:30 состоится торжественное открытие с исполнением гимна страны. Вечерний блок начнется в 17:30 с выступлений кавер-групп и награждения активных ребят, в том числе выпускников прошлых лет.

Главным музыкальным событием станет концерт коллектива «Градусы» (0+) на главной сцене с 20 до 21 часа. Альтернативная площадка развернется в Городском саду, где гостей ждут электронная музыка, граффити, арт-инсталляции и фудкорт. Проведение массовых мероприятий строго регламентируется административным законодательством. Нарушение правил участия в публичных акциях или неповиновение законным требованиям сотрудников полиции влечет за собой штрафы по статьям КоАП РФ и задержание на срок до двенадцати суток.

Безопасность площадок будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии.

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