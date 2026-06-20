Оплавилась окно и обшивка: в Томске пожарные тушили возгорание на Мичурина

К счастью, пострадавших нет. Фото: МЧС России по Томской области

В Томске огонь повредил кирпичное здание на улице Мичурина на площади десяти квадратных метров. Пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в одноэтажном кирпичном строении мансардного типа. В результате воздействия высоких температур частично оплавилось окно и обшивка постройки, а также обгорели транспортировочные тележки. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

Еще один серьезный инцидент произошел на улице Карла Маркса, где загорелись три отдельно стоящих гаража. В одной из построек находился легковой автомобиль. Огонь уничтожил вещи внутри гаражей и закоптил стены на всей площади тридцати пяти квадратных метров. У машины повредилось лакокрасочное покрытие заднего бампера и фара. К тушению привлекались семь человек и две единицы спецтехники.

За сутки пожарные ликвидировали шесть возгораний за сутки без пострадавших в областном центре.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административные штрафы и задержание виновных лиц на срок до пятнадцати суток по соответствующим статьям КоАП РФ. Спасатели призывают местных жителей быть предельно осторожными при курении и отказаться от разведения костров. Соблюдение элементарных мер предосторожности позволяет избежать трагических последствий и материального ущерба для имущества томичей.

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