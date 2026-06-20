Ослабление инфляции: цены в Томской области растут медленнее

Свежие данные на май 2026 года опубликовал Томскстат

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Томской области в мае 2026 года составил 100,16% по отношению к апрелю и 103,65% по отношению к декабрю 2025 года. Рост цен на товары и услуги в регионе продолжается, однако его темпы заметно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует свежий отчет Томскстата.

В мае 2026 года инфляция в регионе продолжила замедляться. По сравнению с апрелем текущего года потребительские цены выросли всего на 0,16%. С начала года (к декабрю 2025 г.) накопленная инфляция составила 3,65%. Для сравнения: в мае 2025 года цены выросли на 0,28% к апрелю, а с начала того года — на 3,83%. Это свидетельствует о стабилизации ценовой ситуации в области.

Аналитики отмечают разнонаправленную динамику по различным категориям товаров. Так, стоимость продовольственных товаров в мае снизилась на 0,08% по сравнению с апрелем (в мае 2025 г. наблюдался рост на 0,16%). В то же время непродовольственные товары подешевели на 0,34% (годом ранее снижение было менее значительным — на 0,35%). Основным драйвером роста общего индекса стали услуги, которые подорожали за месяц на 1,14% (в мае 2025 г. рост составлял 1,3%).

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