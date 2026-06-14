Ветер до 20 м/с и грозы: спасатели предупредили томичей о надвигающейся стихии

Разгул стихии ожидается в ближайшие часы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра до двадцати метров в секунду ожидаются в Томске и области в ближайшие дни, сообщили спасатели. Штормовое предупреждение объявлено на период с четырнадцатого по шестнадцатое июня 2026 года.

По данным метеорологов, кратковременные дожди местами перерастут в сильные ливни с грозой и выпадением града. Шквалистое усиление ветра до двадцати метров в секунду прогнозируется в регионе днем четырнадцатого июня с сохранением опасной погоды до пятнадцатого-шестнадцатого июня. В связи с получением прогноза об опасных метеорологических явлениях спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним.

Стихия может привести к авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, нарушениям в работе всех видов транспорта и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Межведомственное взаимодействие между гидрометцентром и региональным управлением экстренного ведомства обеспечивает оперативное оповещение населения о неблагоприятных явлениях. Координация механизмов позволяет своевременно доводить штормовые предупреждения до муниципальных образований и дежурных служб в рамках реализации положений Федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Местным жителям, студентам и гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. При усилении ветра необходимо закрыть окна в помещениях, убрать со дворов и балконов предметы, которые могут выпасть или быть повреждены порывами ветра. Во время грозы гражданам следует избегать нахождения под высокими деревьями и металлическими конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи шатких строений и слабозакрепленных конструкций. Соблюдение правил безопасности при экстремальных погодных условиях является критически важным для сохранения жизни и здоровья граждан.

Оперативные службы региона приведены в режим повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия. Ликвидация последствий стихии, в том числе восстановление поврежденной инфраструктуры, будет осуществляться в кратчайшие сроки при необходимости.

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