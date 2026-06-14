Спасатели за сутки ликвидировали возгорания в Томске и Первомайском

Жаркая и сухая погода способствует распространению огня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали десять пожаров на территории Томской области, пострадавших не зафиксировано, сообщает региональное управление МЧС России. Наиболее крупные возгорания произошли в областном центре и селе Первомайском, где огонь охватил жилые и расселенные строения.

На улице Дальне-Ключевской в Томске загорелся расселенный двухэтажный бревенчатый дом. В результате возгорания обгорела обрешетка крыши, стены внутри и снаружи здания. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте происшествия работали 23 огнеборца и восемь единиц техники. Координация действий пожарных расчетов обеспечила быструю локализацию пламени и предотвратила его распространение на соседние объекты.

На улице Завокзальной областного центра ликвидировано возгорание легкового автомобиля. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. К тушению привлекались десять сотрудников экстренного ведомства и две спецмашины. В селе Первомайском огонь охватил одноэтажный бревенчатый жилой дом. Обгорела обрешетка крыши, частично повреждены стены снаружи. Площадь возгорания достигла 90 квадратных метров, на месте работали семь спасателей и две единицы техники.

Спасательное ведомство напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Категорически запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, перегружать электросеть и эксплуатировать провода с нарушенной изоляцией. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов. В случае возникновения пожара, повлекшего причинение вреда здоровью или гибель людей, виновным лицам грозит уголовная ответственность.

Межведомственное взаимодействие между экстренными службами и муниципальными образованиями позволяет оперативно реагировать на возгорания и минимизировать ущерб для граждан. Своевременное сообщение о признаках пожара по номерам 101 или 112 помогает спасателям быстро прибыть на место и ликвидировать угрозу.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности является основой для сохранения жизни и здоровья томичей, а также защиты их имущества от уничтожения огнем. Регулярная проверка состояния электропроводки и отопительных приборов позволяет предотвратить большинство бытовых возгораний.

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