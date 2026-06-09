Томские больницы и поликлиники перейдут на особый режим работы с 12 по 14 июня

Пациентам медицинские услуги будут доступны в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медицинские учреждения Томской области с 12 по 14 июня будут работать по специальному графику в связи с праздничными выходными. При этом экстренная и неотложная помощь останется доступной для жителей региона круглосуточно. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Служба скорой медицинской помощи продолжит работу в штатном режиме. Вызвать бригаду можно по телефонам 03 (со стационарного) или 103 (с мобильного).

Травмпункты будут работать без перерывов. Детей примут в БСМП № 2 на улице Олега Кошевого, 72. Взрослые пациенты смогут обратиться в травмпункты городской клинической больницы № 1 (улица Бела Куна, 3), ГКБ № 3 имени Альперовича (улица Нахимова, 3), поликлиники № 10 (улица Профсоюзная, 16) и ЦКБ «Клиника Больничная» (улица Больничная, 11г).

Круглосуточную офтальмологическую помощь будут оказывать в Томской ОКБ (улица Ивана Черных, 96) и клиниках СибГМУ (проспект Ленина, 4).

Неотложная стоматологическая помощь детям будет доступна с 08:00 до 20:00 в детской стоматологической поликлинике № 2 (улица Ференца Мюнниха, 17), в вечернее и ночное время — в стоматологической поликлинике на Набережной реки Ушайки, 6. Взрослые пациенты с острой зубной болью смогут получить помощь с 08:00 до 20:00 в стоматологической поликлинике № 1 на улице Красноармейской, 90, ночью — также на Набережной реки Ушайки, 6.

В районных поликлиниках ежедневно будут вести прием дежурные терапевты и педиатры. Ежедневно с 10:00 до 15:00 откроются дежурные хирургические кабинеты. Графики работы размещены на официальных сайтах медицинских организаций.

Круглосуточно будет работать горячая линия департамента здравоохранения по телефонам 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 и 122 (доб. 3), где можно узнать график работы медучреждений и аптек.

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