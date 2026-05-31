Десятилетний мальчик из Томска Миша Покутнев смог приблизить воплощение собственной мечты. Он увлекается географией и всегда хотел получить в подарок глобус. Чтобы изучать материки, в декабре 2025 года ребенок обратился на Прямую линию президента России Владимира Путина. Как рассказала «КП-Томск» 31 мая мама мальчика Екатерина, сделал сын это сам, набрав номер со своего мобильного.
Большую объемную модель Земли купили на средства благотворительного фонда «Вселенная детям». Его учредитель и активист ОНФ Анна Днепровская передала подарок, о котором маленький сибиряк просил на Прямой линии.
«Телефонный разговор Мише понравился, с ним общались, как со взрослым, вежливо, корректно. Просьбу он грамотно донес, ответ не заставил себя долго ждать. Глобус мы получили. Конечно, очень рады! Ребенок у меня разносторонний. У него много увлечений, но интерес к городам и странам — это то, что занимает его свободное время. Теперь смотрит на глобус и рисует карты», — поделилась Екатерина Гордиенко.
Кроме географии, третьеклассник занимается спортом. Уже имеет оранжевый пояс по боевому джиу-джитсу. А еще мальчик активно участвует в научных конференциях, изучает английский язык. Фотографию нашего героя можно увидеть в школе на доске почета.
«Я очень горжусь Мишей. Сын не только хорошо учится, но и во всем мне помогает, занимается с младшим братом, наводит порядок. Еще он у нас любит готовить. Говорит, когда закончит школу, пойдет учиться на повара», — делится мама.
Инициативный ребенок живет в многодетной семье. Его сестре Валерии 17 лет, брату Вадиму два года. Как найти страну на глобусе — самый младший еще не знает, зато, когда повзрослеет, старший обязательно научит его всему, что умеет сам.
Валерия и Миша рассматривают модель мира вместе, даже игру придумали «Найди страну», которая теперь занимает всю семью.
Героем Михаил Покутнев себя не считает: он просто хотел узнать, как функционирует Прямая линия, о которой так много говорят. Проверка удалась, мечта исполнилась. Теперь на столе у томичей стоит настоящий президентский глобус.
Юлия Хроликова
Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала интервью со стрежевчанкой, рассказавшей Путину о проблеме с ипотекой.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru