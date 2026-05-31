Чтобы исполнить мечту, десятилетний ребенок сам позвонил на президентскую линию со своего мобильного телефона. Фото предоставило томское отделение «Народного фронта»

Десятилетний мальчик из Томска Миша Покутнев смог приблизить воплощение собственной мечты. Он увлекается географией и всегда хотел получить в подарок глобус. Чтобы изучать материки, в декабре 2025 года ребенок обратился на Прямую линию президента России Владимира Путина. Как рассказала «КП-Томск» 31 мая мама мальчика Екатерина, сделал сын это сам, набрав номер со своего мобильного.

Большую объемную модель Земли купили на средства благотворительного фонда «Вселенная детям». Его учредитель и активист ОНФ Анна Днепровская передала подарок, о котором маленький сибиряк просил на Прямой линии.

«Телефонный разговор Мише понравился, с ним общались, как со взрослым, вежливо, корректно. Просьбу он грамотно донес, ответ не заставил себя долго ждать. Глобус мы получили. Конечно, очень рады! Ребенок у меня разносторонний. У него много увлечений, но интерес к городам и странам — это то, что занимает его свободное время. Теперь смотрит на глобус и рисует карты», — поделилась Екатерина Гордиенко.

Подарок Мише порадовал всю его семью. Фото: ОНФ

Кроме географии, третьеклассник занимается спортом. Уже имеет оранжевый пояс по боевому джиу-джитсу. А еще мальчик активно участвует в научных конференциях, изучает английский язык. Фотографию нашего героя можно увидеть в школе на доске почета.

«Я очень горжусь Мишей. Сын не только хорошо учится, но и во всем мне помогает, занимается с младшим братом, наводит порядок. Еще он у нас любит готовить. Говорит, когда закончит школу, пойдет учиться на повара», — делится мама.

Инициативный ребенок живет в многодетной семье. Его сестре Валерии 17 лет, брату Вадиму два года. Как найти страну на глобусе — самый младший еще не знает, зато, когда повзрослеет, старший обязательно научит его всему, что умеет сам.

Большой подарок для маленького мальчика. Фото: ОНФ

Валерия и Миша рассматривают модель мира вместе, даже игру придумали «Найди страну», которая теперь занимает всю семью.

Героем Михаил Покутнев себя не считает: он просто хотел узнать, как функционирует Прямая линия, о которой так много говорят. Проверка удалась, мечта исполнилась. Теперь на столе у томичей стоит настоящий президентский глобус.

Миша делает новые открытия, изучая планету. Фото: ОНФ

Юлия Хроликова

