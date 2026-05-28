Бывший заммэра Новосибирска стал председателем Правительства Томской области

Кондратьев свою программу в новой должности пока не озвучил. Фото: Администрация Томской области

Уроженец Новосибирска Алексей Кондратьев назначен на должность председателя Правительства Томской области. Председатель Правительства назначается на должность губернатором Томской области по согласованию с региональным парламентом.

С 1 июня Правительство становится высшим коллегиальным исполнительным органом в регионе и, наравне с губернатором, наделено правом законодательной инициативы.

Алексей Кондратьев родился в Новосибирске. Более четырнадцати лет работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления Новосибирской области. С 2014 по 2024 год был заместителем мэра Новосибирска. В 2025 году назначен заместителем губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

