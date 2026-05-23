Томичка отсудила у «ДНС» более 2 млн рублей за сломанный вентилятор видеокарты

Настойчивость принесла сибирячке финансовую победу в тяжбах Фото: Ольга ЮШКОВА.

Покупательница из Томска отсудила у известной торговой сети «ДНС» более двух млн рублей. Причиной стала поломка вентилятора охлаждения на подержанной видеокарты. Об этом сообщил канал «База» со ссылкой на юриста Илью Соловьева.

Источник уточняет, что сибирячка купила товар «с рук» вместе с чеком и действующей гарантией. В магазин, где изначально приобретали устройство, девушка обратилась после того, как затрещал вентилятор. Компания отказалась чинить товар, сославшись на перепродажу. Тогда томичка пошла в суд. Первый иск принес ей 700 тысяч рублей.

«ДНС» подал апелляцию и смог отменить решение. В ответ девушка оформила кассационную жалобу и смогла доказать свою правоту. Дело вернули на новое рассмотрение. За 1,5 года тяжб накапливалась ежедневная неустойка — 1 процент от стоимости товара. В итоге отказ от ремонта обошелся сети в 2,2 млн рублей. При этом стоимость ремонта составляла всего 4 тысячи рублей. Суд окончательно взыскал с компании 700 тысяч рублей.

