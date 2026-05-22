В Томске машиниста погрузчика насмерть придавило тяжелой техникой

ЧП произошло в марте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего заместителя директора коммерческой организации. Его обвиняют по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В прокуратуре Томской области уточнили, что в марте замдиректора коммерческой организации поручил своему подчиненному работу, которая не входила в должностные обязанности сотрудника. В частности, машинисту вилочного погрузчика было дано указание собирать дрова рядом с грейфером (многочелюстной ковш).

Во время уборки грузозахватное устройство опрокинулось и придавило 58-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте. Организация, на территории которой произошло ЧП, занимается распиловкой древесины. Заместитель директора компании, в отношении которого возбуждено уголовное дело, отвечает за охрану труда. Свою вину в произошедшем он признал частично.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Томска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три тонны монет жители Томской области обменяли на купюры

Томская Госавтоинспекция объявила об изменении правил сдачи экзаменов на права

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru