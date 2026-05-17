Протаранил опору освещения: томские спасатели деблокировали человека из искореженной легковушки

Извлеченного из салона мужчину увезли по скорой. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

В томской областной поисково-спасательной службе рассказали о серьезном ДТП на 27-м км автодороги Томск-Каргала-Колпашево. Сообщение дежурному поступило от врача скорой помощи. Накануне, в субботу 17 мая, ориентировочно в половине десятого утра легковушка протаранила опору освещения, пассажир остался зажатым в машине.

Из-за столкновения салон деформировался, человека из него деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. На месте ЧП отработала оперативная смена отряда «Центральный».

«Спасатели осмотрели место происшествия, извлекли пострадавшего, транспортировали его на ковшовых носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в ОГБУ «ТО ПСС».

На предоставленных поисково-спасательной службой фотографиях можно увидеть, что серебристой легковой автомобиль очень сильно искорежен. Сильнее смята правая передняя сторона корпуса.

Еще один снимок с места инцидента. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Жителям региона напомнили, что в случае происшествий следует обращаться по номерам телефона: 76-00-46, 003 или 112.

Ранее «КП-Томск» сообщила, что беременная томичка травмировалась в ДТП с участием автобуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видел ребенка и даже не притормозил: самокатчик налетел на большой скорости на пятилетнего велосипедиста

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru