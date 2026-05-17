Протаранил опору освещения: томские спасатели деблокировали человека из искореженной легковушки

В томской областной поисково-спасательной службе рассказали о серьезном ДТП на 27-м км автодороги Томск-Каргала-Колпашево. Сообщение дежурному поступило от врача скорой помощи. Накануне, в субботу 17 мая, ориентировочно в половине десятого утра легковушка протаранила опору освещения, пассажир остался зажатым в машине.
Из-за столкновения салон деформировался, человека из него деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. На месте ЧП отработала оперативная смена отряда «Центральный».
«Спасатели осмотрели место происшествия, извлекли пострадавшего, транспортировали его на ковшовых носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в ОГБУ «ТО ПСС».
На предоставленных поисково-спасательной службой фотографиях можно увидеть, что серебристой легковой автомобиль очень сильно искорежен. Сильнее смята правая передняя сторона корпуса.
Жителям региона напомнили, что в случае происшествий следует обращаться по номерам телефона: 76-00-46, 003 или 112.
Ранее «КП-Томск» сообщила, что беременная томичка травмировалась в ДТП с участием автобуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видел ребенка и даже не притормозил: самокатчик налетел на большой скорости на пятилетнего велосипедиста
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru