Томский врач: «У половины детей с ожирением скачет давление»

О рисках для юных пациентов с лишним весом рассказали в томском депздраве 17 мая, в Международный день пульмонолога. По словам кандидата медицинских наук Юлии Ермолаевой, ожирение у детей куда опаснее, чем такая же проблема у взрослого человека — первым под удар попадает позвоночник из-за колоссальной нагрузки.

Страдает и кровеносная система: у людей с избыточным весом с младенчества уже к подростковому возрасту возникают гипертония, сердечная недостаточность и ишемия. Риск инфаркта растет по мере взросления. Примерно у половины детей и подростков с ожирением наблюдается повышение уровня артериального давления.

«Важно оценивать распространенность и риск развития артериальной гипертензии среди молодежи с ожирением, поскольку своевременное лечение и коррекция образа жизни существенно снижает сердечно-сосудистый риск», — пояснила к.м.н., врач по медпрофилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Ермолаева.

Лечение ожирения на ранних стадиях, по словам специалиста, может предотвратить перерастание в серьезные клинические и психосоциальные проблемы. Запущенная проблема ведет к заболеваемости, инвалидности и ухудшает качество жизни.,

