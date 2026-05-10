Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 10 мая, лавное управление МЧС России по Томской области объявило оперативное предупреждение. Завтра и послезавтра, в понедельник 11-го и вторник 12 числа, в отдельных районах региона прогнозируют чрезвычайную пожароопасность — пятого класса.
Речь идет о самом высоком уровне угрозы возникновение возгораний. Повысились риски пожаров как в деревнях, так и на природе. Возможны случаи распространения огня с ландшафтных зон на жилые и на объекты экономики. Не исключено и задымление территорий.
«Такие чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов. В случае пожара звоните по номеру телефона 101», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что учебному пункту томских спасателей исполнилось 42 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От станка до окопа: как томичи ковали Великую Победу над гитлеровцами на фронтах и в тылу
Полк в белом: медработники Томска прошли маршем с портретами родственников-ветеранов
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru