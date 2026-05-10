Наблюдается самый высокий уровень угрозы возникновения возгораний Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 мая, лавное управление МЧС России по Томской области объявило оперативное предупреждение. Завтра и послезавтра, в понедельник 11-го и вторник 12 числа, в отдельных районах региона прогнозируют чрезвычайную пожароопасность — пятого класса.

Речь идет о самом высоком уровне угрозы возникновение возгораний. Повысились риски пожаров как в деревнях, так и на природе. Возможны случаи распространения огня с ландшафтных зон на жилые и на объекты экономики. Не исключено и задымление территорий.

«Такие чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов. В случае пожара звоните по номеру телефона 101», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что учебному пункту томских спасателей исполнилось 42 года.

