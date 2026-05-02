Спасатели эвакуировали человека, отрезанного водой в лесу под Томском

Мужчина оказался один на отрезанной водой территории. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Под Томском человек застрял на небольшом острове из-за внезапного подъема воды в реке. ЧП произошло в лесном массиве около деревни Головино. Сегодня деталями происшествия поделились томские спасатели.

1 мая в 21:07 на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы по системе 112 поступило сообщение о чрезвычайной ситуации в лесном массиве у населенного пункта Головино. Человек оказался отрезан поднявшимся уровнем воды на небольшом участке суши и не мог самостоятельно добраться до безопасного места.

Спасатели оперативно-дежурной смены поисково-спасательного отряда «Центральный» немедленно выехали на место происшествия. Специалистам пришлось действовать в сложных условиях: затопленная территория, сумерки и ограниченный доступ к пострадавшему.

С применением гидрокостюмов и надувной лодки спасатели эвакуировали человека с маленького участка суши среди затопленной территории и транспортировали до места жительства. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.

Специалисты напоминают: в период весеннего половодья жителям прибрежных территорий и лесных массивов следует с особой осторожностью планировать маршруты. Уровень воды может подняться стремительно, отрезая пути к отступлению. При угрозе жизни и здоровью необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

