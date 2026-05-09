Денис Богимский — первый слева. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

За плечами Дениса Богимского — кадетский корпус, армия и больше двух десятилетий службы. В 2026 году вио начальника вневедомственной охраны по Томску уже четвертый раз командовал «коробкой» Росгвардии на параде Победы. Офицер рассказал tomsk.kp.ru о трудностях, возникающих при ведении людей в торжественном марше, а также по просьбе издания вспомнил строевые курьезы.

Справочно:

Денис Богимский родился в Анжеро-Суджинске. Начал службу в 2003 году во вневедомственной охране стрелком в ВОХР. В 2004-м перевелся в Томск. «Как-то так сложилось, что я всегда был впереди: сначала командир батальона строевого подразделения, а теперь веду колонну», — поделился росгвардеец.

9 мая 2026. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

«Руководитель расчета должен задавать темп и выдерживать дистанцию между подразделениями, когда идут колонны. По приказу отдается команда соблюдать определенную дистанцию, чтобы вести за собой личный состав. Расстояние между «коробками» бывает разным, в среднем оно составляет от 25 до 50 метров. Диктор успевает зачитать текст, представить подразделения», — рассказывает Денис Богимский.

За руководителем в торжественном марше всегда идет знаменная группа: двое ассистентов и один сотрудник, который несет стяг. Далее следуют два командира подразделений, а уже за ними — парадный расчет.

Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

«Трудность в том, что при прохождении мимо трибуны звучит счет «И-раз!», командир отдает воинское приветствие ветеранам и вышестоящему руководству. Голова повернута вправо, спины своих людей командир не видит. Как говорится, на затылке глаз нет, есть вероятность сбиться. Так что насколько хорошо мы тренируемся, настолько и пройдем», — делится томич.

Стартуют тренировки с начала апреля, их проводят по две каждую неделю. Это общегородские встречи, где собираются все подразделения. Сначала площадка располагалась у торгового центра «Мегаполис». Последние пару лет занимаются в Академгородке, в экономической зоне, где специально перекрывают дорогу.

День Победы 2026. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

Генеральная репетиция всегда проходит 7 мая на месте самого парада — в районе площади Новособорной. Восьмого числа участники отдыхают, а девятого мая — непосредственно само шествие.

В день проведения парада-2026. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

Генеральная репетиция парада. Фото: Валерия Чиркова

«Бывают курьезные случаи во время парада. Перед моим расчетом уже третий год проходит женская «коробка». Иногда дамы теряют туфли, но колонна не может ни остановиться, ни сдвинуться вправо или влево, идем без остановки. Я сам пару раз видел валяющиеся туфельки с каблучками. Ботинки тоже могут слетать с ног. Есть люди, которые следят за этим и быстро убирают с дороги обувь, чтоб она никому не мешала», — поделился Денис Владимирович.

На репетиции парада 7 мая 2026 года. Фото: Валерия Чиркова

После прохождения трибуны на Новособорной строй идет дальше: до улицы Нахимова, в сторону реки, затем разворот. Расчет следует до Лагерного сада, там подается команда «Смирно». Участники отдают дать памяти предкам у мемориала славы.

«Потом мы направляемся к третьей горбольнице. Там я благодарю личный состав за проделанную работу и распускаю строй. В этом месте каждый год нас ждут родственники. Все расходятся с близкими, гуляют в парке, возлагают цветы, неподалеку можно выпить кофе. Меня обычно ожидают супруга, дочь, ей сейчас 11, и сын. Ему уже 20 лет, рассматривает службу по контракту в Северской дивизии», — делится с «КП-Томск» командир.

Каждый парад для Богимского — не просто строевое мероприятие по расписанию. Росгвардеец признался, что ведет «коробку» с особой гордостью и с чувством большой благодарности предкам. Двое прадедов Дениса Владимировича сражались с гитлеровцами. Один служил в спецподразделениях, пропал без вести под Москвой. Второй вернулся, но уже ушел из жизни. Глядя на ветеранов, сидящих на трибунах, офицер каждый раз видит в их глазах воспоминания.

Праздничный день 9 мая. С погодой сегодня повезло. Фото предоставила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области

«Я думаю, что, когда участники Великой Отечественной войны смотрят на нас, марширующих сегодня, они представляют себя молодых. То время, когда сами были даже моложе нынешних участников парада. Вспоминают своих сослуживцев и то, как когда-то тоже проходили победными маршами», — поделился Денис Владимирович.

Он добавил, что яркие парады Победы помогают напоминать новым поколениям о дедах и прадедах, сложивших головы за чистое небо. «Эту память нельзя вычеркивать из истории», — сказал офицер.

Денис Богимский надеется, что томские ветераны, глядя на сегодняшних защитников Родины, не сомневаются: дело их жизни продолжается.

Во время парадов офицер смотрит в глаза ветеранов и понимает, что в такие мгновения участники Великой Отечественной воспоминают себя молодыми. Яркий снимок из архива управления Росгвардии по Томской области

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что шествие «Бессмертного полка — 2026» завершилось возложением цветов.

