«Играли с медведям в футбол»: житель города Асино рассказал, как растил дома диких зверей

Животные жили в одном доме с людьми 1 год и 8 месяцев. Фото предоставлено героем публикации

Слушая рассказ жителя города Асина Владимира Ивановича, поражаешься тому, насколько необычна вся его семья. Не только герой сегодняшнего материала, но и его мама, бывшая супруга, дети – абсолютно все домочадцы не испытывали никакого страха, проживая в доме с двумя медведями. Как вышло, что косолапые поселились вместе с людьми, выяснила журналистка «Комсомольской правды – Томск».

«Дело было в 2011 году. Мы с двумя товарищами получили все нужные разрешения и отправились на охоту. Подняли берлогу. И вдруг, к нашему удивлению, обнаружилось, что в ней, кроме медведицы, еще двое малышей. Уж не знаю, почему, ведь обычно зимой деток не бывает», – рассказывает Владимир Иванович.

Сразу уточним, что собеседник издания - профессиональный охотник. По его словам, 30-летний стаж добычи диких зверей нисколько не сделал его черствым, бесчувственным. «Хоть и зверолов, а сердце-то все равно человеческое», - говорит сибиряк. Понимая, что без матери медвежата погибнут, он решил их спасти. Отвез на УАЗике в районный центр, где проживает сам. Начал звонить людям, консультироваться, пытался пристроить в зоопарк, но малышей не взяли. Ветеринары не дали обратную связь. Мужчина временно оставил двоих игривых мишек у себя, дав им клички Шалун и Ворчун.

Фото предоставлено героем публикации

Вот что особенно интересно: можно было бы сказать, что сельчанин совершил такой поступок «на свой страх и риск», но ни страха, ни риска в истории спасения бурых его семья не видела. Дело в том, что это уже 4-й случай переезда в дом Владимира медведей. Самой первой была Маша, которую он тоже спас: узнал, что над животным издеваются, держа на частной территории, съездил и забрал. Остальные эпизоды были тоже показательными в плане благородства и бесстрашия сибиряка. Ну а благодаря последнему случаю еще и исполнилась мечта матери Владимира Ивановича: таежница очень мечтала снова завести дома медвежонка.

«Начинали откармливать коровьим молоком. Росли очень быстро, прямо каждый Божий день. Что сами ели, то и они. Хватало ведра на день двоим: пряники, хлеб, капуста, морковь, свекла, сгущенка, мед. Все в ассортименте. Мясо никогда в жизни не давал из соображений безопасности, чтобы не знали его вкус, инстинкт был притуплен», - вспоминает собеседник «Комсомольской правды – Томск».

Фото предоставлено героем публикации

Жили медвежата прямо в избе - в специально отведенной для них комнате. Зимой, бывало, 2-3 дня ходили вялыми. Но чаще всего активничали и веселились, как маленькие дети. Зачастую, вставая рано, будили людей. Ни разу зверей не привязывали.

Все члены семьи сибиряка ухаживали за необычными питомцами. Часто играли с домашними медвежатами в мяч, в шутку с ними боролись. На тот момент дочери Владимира Ивановича было 18 лет, а сыну 8.

«Внимание и ласку медведь очень сильно любит. Погладить, поразвлекать, покормить. Мама, Галина Митрофановна, очень довольна была, и я от этого радовался. Когда она ушла из жизни, я сделал над ее могилкой надгробие с изображением двух медведей», - поделился мужчина.

Фото предоставлено героем публикации

Шалун и Ворчун прожили в большой и дружной семье год и 8 месяцев. Когда они выросли, стали требовать очень много еды. Асиновец пристроил медведей в кафе, которое располагается на подъезде к городу Кемерово. Поскольку в нем работают знакомые Владимира Ивановича, он мог отслеживать дальнейшую судьбу своих бывших питомцев. Известно, что прожили они довольно долго – до 2020 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что земляки-спецназовцы вызволили раненого пса из окопа на СВО.

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