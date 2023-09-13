Томские спецназовцы вызволили раненого пса из окопа на СВО

Движение на бывших позициях заметили при осмотре местности с помощью дрона. Фото: ОНФ

Томский спецназовец с позывным Казах осматривал с помощью дрона бывшие боевые позиции. Приказ их покинуть военные получили еще 2 недели назад. После передислокации там никто не должен был находиться, но внезапно БПЛА зафиксировал движение в одном из окопов. Как выяснилось, это шевелился пес – израненный осколками, он продолжал охранять блиндаж и ждать своих. Детали истории «Комсомольской правде – Томск» рассказала координатор регисполкома «Народного фронта» Людмила Тренина.

«Был жаркий июль. Без еды и практически без воды пес, не успевший покинуть окоп вслед за бойцами, находился на том же месте. Обнаружившие его ребята подсчитали, что на той позиции он провел около 14 дней. Доложили командиру группы, он принял благородное решение – забрать животное», - рассказывает Людмила.

Операцию по спасению пострадавшей собаки начали с приходом сумерек. Оператор дрона подсказывал бойцам, куда нужно двигаться. Рискуя жизнями, парни достигли нужной точки и спустились в окоп. Увидели черного пса. Тот насторожился. Командир, лично принимавший участие в вызволении животного, подошел к нему совсем близко. Опустился на колено, снял маску и протянул руку.

«Рэм, как позже назвали пса наши земляки, быстро смекнул, что ему никто зла не желает. Когда Казах негромко подозвал, тот подошел и стал облизывать ему лицо – соскучился по человеку! А после команды «Пошли за мной» бедолага завилял хвостом и направился к машине», - делится сотрудница ОНФ.

Военный открыл дверцу бронеавтомобиля и отступил от него на шаг. Затем сказал, глядя псу глаза в глаза: «Я буду звать тебя Рэмом, запрыгивай и поехали домой». Четвероногий тут же забрался в салон.

Привезя найденыша в место дислокации, бойцы хорошенько его осмотрели. На Рэме было очень много клещей. Истощенную, раненую собаку пришлось выхаживать почти месяц. По словам бойцов, поправившийся пес теперь благодарит их за доброту своей заботой: он всегда предупреждает о приближении чужого. Спецназовцы часто берут Рэма с собой, когда отправляются на выполнение боевых задач. Однако, несмотря на верную службу пса участникам СВО, его все же решили отправить подальше от передовой.

Фото: ОНФ

«Командир отряда специального назначения, который выхаживал Рэма со своими товарищами, решил отвезти его в Томск. Сказал, что условия мирной жизни собаке с такой сложной судьбой подойдут куда лучше. Он и так натерпелся», - поделилась Людмила Тренина.

В настоящее время хвостатый сын полка еще находится в зоне проведения спецоперации. В Томск его привезет Казах в конце сентября, когда приедет в отпуск. На Родине военный планирует найти для Рэма дом и любящих хозяев. Командир уверяет, что это очень послушная, добрая и в меру игривая собака, она точно поладит с детьми и станет преданным другом новой семье.

Желающие приютить пса с особенной историей могут обратиться в томское отделение «Народного фронта».

Фото: ОНФ

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре появился первый в стране пес-волонтер, который собирает груз на Украину.

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