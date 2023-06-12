В 2023 году в Томской области зарегистрировали 31 наезд на животных

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

За период с 1 января по 11 июня 2023 года на территории Томской области водители сбили 31 животного. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«Госавтоинспекция просит автолюбителей быть предельно внимательными на загородных автодорогах, особенно в местах, обозначенных дорожными знаками 1.26 «Перегон скота» и 1.27 «Дикие животные» Правил дорожного движения Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям и о необходимости строгого соблюдения пункта 10.1 ПДД: транспортное средство следует вести со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом учитывать интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные условия. Нередко из-за плохой видимости водители, превышающие допустимую скорость, не успевают затормозить при выходе дикого животного на проезжую часть.

Уточним, что за сбитых животных в России предусмотрены штрафы: уплата такой таксы идет в качестве компенсации вреда, отдельно от штрафов за нарушение ПДД.

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