«Вижу коптер!»: томичи могут сообщить спецслужбам об обнаружении дронов через приложение «Радар»

Сигнал об обнаружении подозрительного объекта мгновенно получат в силовых ведомствах Фото: Олег ЗОЛОТО

Увидел в небе ракету, беспилотник, услышал взрыв или заметил диверсанта – сразу сообщи спецслужбам через приложение «Радар». К этому призывают горожан в томском отделении «Народного фронта». Именно в ОНФ создали программу, с помощью которой можно предотвратить трагедии. Представители разработчиков поделились подробностями с «Комсомольской правдой – Томск».

Презентация нового приложения. Фото: ОНФ

«Для томичей открыт доступ к новому уникальному сервису так же, как и для жителей других российских городов. Наши разработчики рассчитывают, что сообща люди смогут при необходимости предотвратить ЧС. Информация о любых подозрительных объектах и их фото отправляется сотрудникам госвласти в 3 клика», - рассказывает координатор регисполкома томского отделения «Народного фронта» Владимир Погудин.

Воспользоваться сервисом действительно проще простого: заметили в небе дрон - зашли в приложение - нажали кнопку «Сообщить» и сделали фотографию. Компетентные органы тут же зафиксировали сигнал - проверили - отреагировали. Какое конкретно будет принято решение по обезвреживанию и ликвидации того или иного опасного предмета – зависит от полученной информации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Консолидация со спецслужбами удалась благодаря тому, что Минобороны пошло нам навстречу, мы выстроили совместную работу. А сама идея создания первого в стране антитеррористического приложения принадлежит ребятам из «Кибердружины ОНФ», в которой уже более 21 тысячи человек», - делится Погудин.

Реализовав свою задумку, программисты попытались интегрировать продукт в том числе и в магазин приложений от Apple. Эта платформа не дала согласия на распространение сервиса из-за санкционной политики. Более того, аккаунт разработчиков заблокировали, а все приложения ОНФ удалили из App Store.

Сейчас приложение «Радар» доступно для бесплатного скачивания пользователям операционной системы Android. Оно представлено на площадках GooglePlay и RuStore.

По словам Погудина, сервис вызвал интерес граждан сразу же после запуска: в первые 2 недели работы его установили на свои смартфоны более 26 тысяч человек. Этот факт подтверждает результаты свежего исследования, которое провели эксперты «Народного фронта». Опрос показал, что сегодня россияне испытывают повышенную потребность ощущать себя защищенными. Респонденты признались, что, прежде всего, для них важна безопасность неба.

«Получается, что приложение «Радар.НФ» появилось прямо под запрос граждан, которые готовы проявлять гражданскую позицию и помогать силовым ведомствам обеспечивать безопасность. Ведь всем хочется жить как можно спокойнее», - сказал координатор регисполкома.

Фото: ОНФ

В завершении беседы с изданием Владимир Погудин призвал всех жителей Томской области стать пользователями приложения «Радар», чтобы получить возможность быстро реагировать на любую потенциальную угрозу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что жителей областного центра бесплатно научат управлять всеми видами дронов.

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