Жителей Томска бесплатно научат управлять всеми видами дронов

Летные часы томичи будут набирать не менее 1 месяца Фото: Александр КОЦ

В Томске запускают необычный образовательный проект «Сокол»: теперь горожане смогут бесплатно обучаться на операторов дронов. Инструкторы не только расскажут об устройстве БПЛА, но и помогут набрать летные часы на разных видах квадрокоптеров, включая камикадзе. Об этом «Комсомольской правде – Томск» рассказал инициатор программы Руслан Устьянцев.

Руслан Устьянцев. Фото предоставлено героем публикации

Руслан уже несколько месяцев горел идеей создания сверхактуального, по его словам, проекта. Первые мысли об этом появились сразу, когда от бойцов СВО стали поступать запросы на обучение управлению беспилотниками. Поскольку Устьянцев является представителем Ассоциации ветеранов разведки и спецназа, активистом «Народного фронта» и соорганизатором сообщества «Все для фронта 70», он не понаслышке знает, насколько важно сейчас помочь в такой подготовке и действующим, и будущим военным.

«Обучаться сможет любой. Например, боец, который пришел в отпуск. Или тот, кто только хочет стать добровольцем. Сначала приобретает у нас навыки, потом идет в военкомат и говорит, что уже имеет базу для оператора дронов, хочет подписать контракт и попасть в подразделение БПЛА», - поясняет Руслан.

Фото: Александр КОЦ

Дети тоже будут обучатся пилотированию в рамках проекта «Сокол». Его организаторы собираются популяризировать это направление, проводить в школах области открытые уроки и рассказывать ученикам о том, как важны сегодня подобные навыки.

У ассоциации уже есть подшефный кадетский класс в пригородной Малиновке. Также общественная организация ежегодно проводит соревнования «Кубок разведчика» среди учебных заведений Томска. Теперь же активисты собираются интегрировать тему пилотирования БПЛА в систему военно-патриотического воспитания и привлекать еще больше юнармейцев.

«У некоторых ребят есть, так скажем, тяга, навыки или просто врожденный дар. Кто-то сел за пульт и не может понять, как управлять, а кто-то сел и с первого раза полетел. Вот мы хотим выявлять таких одаренных людей и с ними заниматься», - пояснил Руслан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обучать будут пилотированию квадрокоптерами разного типа: роторного, самолетного и FPV. Минимальный курс рассчитан на месяц. На симуляторах дронов-камикадзе нужно будет налетать не менее 30-40 часов, столько же - на реальных устройствах.

«У нас уже стоят компьютеры, закачаны программы, есть очки для управления FPV-дронами. Ну а для работы с обычными квадрокоптерами, с которых скидывают гранаты, ведут видеонаблюдение, симуляторы не нужны, там обучение пройдет быстрее», - пояснил Устьянцев.

В рамках курса каждый обучающийся освоит управление всеми видами беспилотников. Как подчеркнул Руслан, для бойцов это необходимо, ведь в ходе выполнения задач нужно уметь как поднять обычный квадрокоптер для наблюдения, фиксации месторасположения противника, так и снарядить дрон-камикадзе, направить его по адресу.

«Сейчас у нас сами инструкторы нарабатывают летные часы. Занимаются и теорией тоже, чтобы потом рассказывать ученикам о начинках дронов, модификациях. Часть парней пришли из нашей Ассоциации ветеранов разведки и спецназа, а часть - студенты, откликнувшиеся на запрос», - говорит организатор.

Фото: томское отделение "Народного фронта"

Первое время инструкторы будут работать на общественных началах. Более того, организаторы за свои деньги покупают аккумуляторы, батарейки, запасные винты и прочее необходимое для реализации проекта.

«Мы сейчас в самом начале всего этого пути. Несмотря на то, что большая часть матбазы у нас уже есть, пока остаются проблемы с помещением. Около 2 месяцев я не могу подобрать постоянный объект квадратов 80-100, чтобы у нас была привязка к адресу для получения лицензии, разрешительных документов», - пояснил инициатор проекта «Сокол».

Руслан добавил, что, как только постоянное место дислокации отыщется, образовательный проект сразу стартует. Организаторы рассчитывают, что их безвозмездная помощь действующим и будущим военным будет играть большую роль в ликвидации многочисленных армий дронов реального противника на СВО.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на базе ТГУ создадут систему повышения безопасности авиационных беспилотников.

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