Томский проект беспилотной авиации высоко оценили эксперты «Архипелага 2023»

В финале интенсива прошли соревнования дронов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский губернатор Мазур представил регион на финале интенсива «Архипелаг 2023», который проходил в Новосибирской области. На сессии, которая была посвящена проектированию центров испытаний и компетенций в сфере беспилотников, томский проект получил высокую оценку экспертов.

«Рассчитываем, что теперь создание отраслевого НПЦ в Томской области поддержит правительство», - приводит цитату Мазура пресс-служба обладминистрации.

Ранее, 1-2 августа, в рамках интенсива «Архипелаг 2023» в Березкино под Томском впервые в России прошли соревнования агродронов. В них команда Томского госуниверситета заняла второе место.