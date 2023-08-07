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НовостиОбщество7 августа 2023 10:13

Томский проект беспилотной авиации высоко оценили эксперты «Архипелага 2023»

Финал интенсива проходил под Новосибирском
Александра Тайбатрова
В финале интенсива прошли соревнования дронов

В финале интенсива прошли соревнования дронов

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский губернатор Мазур представил регион на финале интенсива «Архипелаг 2023», который проходил в Новосибирской области. На сессии, которая была посвящена проектированию центров испытаний и компетенций в сфере беспилотников, томский проект получил высокую оценку экспертов.

«Рассчитываем, что теперь создание отраслевого НПЦ в Томской области поддержит правительство», - приводит цитату Мазура пресс-служба обладминистрации.

Ранее, 1-2 августа, в рамках интенсива «Архипелаг 2023» в Березкино под Томском впервые в России прошли соревнования агродронов. В них команда Томского госуниверситета заняла второе место.