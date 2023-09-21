Необычный комфортабельный жилой комплекс для собак появился под Томском

"Собачий" комплекс состоит из деревянного дома, подсобного помещения, бытовок и мест для выгула. Фото предоставлено героем публикации

Целый многокомнатный дом для собак? Это из области фантастики! Так поначалу воспринимали зоозащитники идею постройки без спонсорского участия комфортабельного жилья для хвостатых. Кажущаяся нереальность задумки не отпугнула мечтателей – взяли в руки инструменты и принялись за дело. Итог: на днях в пригороде появилось уникальное деревянное здание для подопечных местной передержки. Подробности узнала «Комсомольская правда – Томск».

Фото предоставлено героем публикации

«На пути к цели мы прошли нервы, слезы, бессонные ночи, порой отчаянье, и все на голом энтузиазме. Возводили дом добрые люди, отозвавшиеся на наш клич. Кто работал физически, кто отдавал для дела плиты, двери, окна. Помню, одна женщина выручила деньгами прямо в тот момент, когда казалось, что все, уже тупик», - делится зоозащитница Ольга Кулик.

К приходу осени успели проделать грандиозную работу. Возвели одноэтажный деревянный каркас, всю территорию обнесли высоким забором, полностью покрыли крышу дома и пристройки, провели воду. Приобрели 15 тонн щебня для отсыпки придомовой территории.

Старый, холодный двор, который еще недавно был устлан гнилыми досками, стал превращаться в шикарный жилой комплекс для четвероногих. Общая его площадь - 100 квадратных метров. Чтобы их отапливать, купили мощный твердотопливный котел. По всему периметру установили камеры видеонаблюдения.

Фото предоставлено героем публикации

Наконец, в необычный, просторный и уютный дом заехали первые постояльцы. Ной – пес-спинальник, которого волонтеры привезли из Якутии. Найденный на Иркутском тракте Лондон - недавно полностью парализованный, а теперь вылеченный усилиями добрых людей. Проходящая еженедельную химиотерапию Леся, а также Матвей, Лиса, Лоя и другие «тяжелые» подопечные, требующие особенного ухода. Чтобы можно было постоянно за ними приглядывать, в этом же доме обустроили комнату со всеми удобствами для волонтера.

«Наталья остается здесь, так как ее жилье сгорело – это было место, где находились на передержке наши собаки. Погорельцы-животные целый год жили на даче и вот для них создали отличные условия - благоустроенный «собачий» дом», в котором есть даже кухня», - делится зоозащитница Ольга Кулик.

В самую большую, 25-метровую, комнату с собственным выходом на улицу заселились «сложные» животные, привыкшие находиться вместе. Половина из них - старички и инвалиды, нуждающиеся в теплых, домашних условиях. Среди них - выкинутые когда-то на улицу почти ослепшие и оглохшие 15-летние Алиса и Гафар. Сейчас им особенно важно находиться рядом с человеком.

Фото предоставлено героем публикации

Собаки-новоселы сразу же оценили окна – в комнатах установили стеклопакеты, чтобы животные могли смотреть на происходящее в коридоре.

Фото предоставлено героем публикации

Для пожилого красавца Марка, которого 1,5 месяца назад нашли привязанным в лесу на строгом ошейнике, оборудовали персональное помещение. Это теплый вагончик, где тоже установлено большое окно. Отвели псу в ЖК и отдельное пространство для выгула – аж 45 квадратных метров.

Фото предоставлено героем публикации

«Бытовку для Марка мы приобрели за счет средств, вырученных на благотворительном мероприятии «Зообарахолка». Купили и 2-й вагончик, он ждет своей очереди на реконструкцию. Выгульная зона здесь - освещаемая. Она отделена от общего пространства сеткой-рабицей и калитками», - рассказала Ольга.

Так была воплощена в жизнь дерзкая идея создания большого «собачьего» дома. Объединившие усилия волонтеры признаются, что делали все возможное и невозможное для достижения поставленной цели. Им очень хотелось, чтобы собаки, которые лишились дома или никогда его не имели, жили в тепле, уюте и сытости.

«А кто сказал, что собаки должны жить плохо? Сейчас у них все хорошо, а вернее, почти все. Потому что их шикарная новостройка – это все же передержка», - сказала Ольга Кулик.

Она призналась, что каждый из строивших просторное и светлое помещение на самом деле мечтает, чтобы в нем никто не жил: чтобы у каждого пса был не временный, а постоянный дом.

Фото предоставлено героем публикации

Томичи, которые подыскивают надежного друга и готовы познакомиться с подопечными приюта-передержки, могут обратиться в благотворительную организацию Ольги Кулик «Сердце чистейшей породы».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, как жили десятки собак на даче волонтера.

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