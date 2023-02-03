«30 собак на одной даче»: томский волонтер организовала на собственной территории передержку для животных

Под Томском на даче у томички живут десятки спасенных собак. Фото предоставлено героем публикации

Прострелянный позвоночник, травмы после аварий, обмороженные конечности - бездомные животные с такими серьезными проблемами, казалось бы, обречены на смерть. Но, попадая в добрые руки зоозащитников, многие из хвостатых буквально рождаются заново. Волонтеры не только посвящают их спасению свое время, усилия, но и делятся с животными собственной жилплощадью. Так поступила и зоозащитница Ольга Кулик. На своей даче под Томском она организовала передержку более чем для 30 собак.

«Передержку мне пришлось обустроить из-за того, что сгорело предыдущее место проживания собак. Они находились у другого волонтера, но после пожара ко мне на дачу переехали и собаки, и сама хозяйка сгоревшего дома», - рассказывает Ольга.

Иногда удается пристраивать даже старых собак. Фото предоставлено героем публикации

Сейчас на попечении томички и ее единомышленников находятся около ста собак. 30 с лишним - на даче Ольги, остальные распределены по другим передержкам.

«Собаки с инвалидностью временно живут на платной передержке. Это своеобразные зоогостиницы, одна из таких есть в Сосновом бору. Оплачиваем за каждую собаку ежемесячно, потому что у нас нет своего приюта. Из инвалидов - у меня сейчас живет только одна спинальница Лоя. Ну и лайка Ной, которого привезли из Якутска с пулей в позвоночнике. Песика уже прооперировали и отправили в единственный в Сибири центр реабилитации в Барнаул. Там он в течение месяца будет заново учиться ходить», - делится волонтер.

Замерзавшего Ноя нашли в лесу в конце 2022 года. Фото предоставлено героем публикации

Для спасения Ноя – переправки его в Томск, обследование, лечение – пришлось собрать немало денег. Сбор открыт до сих пор. На своей странице в соцсети Ольга Кулик подробно рассказала о судьбе лайки.

«Ной был найден в лесу, в Якутии, полтора месяца назад. Вместо задних лап - кровавое месиво. Стерты даже косточки. Страх, боль и огромное желание жить, вот что увидели люди в его глазах. Пёс ползал по лесу с пулей в позвоночнике, выживал не известно, как. Он должен был умереть, сначала там, в лесу, потом тогда, когда его нашли. Шёл на усыпление. Но собачий ангел дал ему шанс, три дня срока… Девушка взяла его на передержку, и ребята стали стучаться во все города, чтобы найти кураторов и отправить Ноя туда, где ему могут оказать квалифицированную помощь», - написала зоозащитница.

Многие выброшенные собаки остаются добры к людям. Фото предоставлено героем публикации

После работы, по вечерам, томичка успевает навещать спасенных животных в ветеринарных клиниках. «КП-Томск» уже рассказывал об одном из четверолапых пациентов – подопечном Ольги щенке Севере. Напомним, у хаски был раздроблен таз после ДТП. Томский хирург провел уникальную операцию и буквально собрал скелет собаки по частям. К сожалению, восстановление Севера идет с проблемами, но зоозащитники продолжают верить, что он выздоровеет и обязательно найдет любящего хозяина.

Стараниями Ольги и ее единомышленников в 2022 году удалось пристроить абсолютно всех «трехлапок» - калек. Однако даже здоровым животным везет далеко не всем.

Волонтеры скидываются на лечение и восстановление собак. Фото предоставлено героем публикации

«Одни собаки на передержках так и не находят нового хозяина после того, как столкнулись с предательством. Другие - доживают свой век, и вовсе не познав любви, не узнав, что такое «свой» друг-человек», - добавила томичка.

Для того, чтобы помочь бездомным животным, можно обратиться в фонд «Сердце чистейшей породы», соучредителем которого является Ольга Кулич.

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