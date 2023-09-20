«Кольцеобразное затмение Солнца, Противостояние Юпитера»: томичам перечислили редкие астрономические явления осени 2023

Полутеневое Лунное затмение томичи увидят в октябре Фото: Олег Укладов

Этой осенью на небе можно будет наблюдать необычные астрономические явления: Лунное затмение, противостояние Юпитера, кольцеобразное затмение Солнца. Экскурсовод местного планетария Евгений Парфенов рассказал «Комсомольской правде – Томск», какие из этих явлений будут видимы для томичей, а какие нет.

14 октября: Кольцеобразное Солнечное затмение

Тех жителей Томска, которые ждут затмение Солнца, придется расстроить: 14 октября они не смогут увидеть его на небе. Впрочем, это получится, если отправиться в США, Центральную Америку, Колумбию или Бразилию. Именно там в 20:55 по московскому времени можно будет наблюдать необычное зрелище: так называемое огненное кольцо, которое образуется, когда Луна заслоняет центр светила.

«Вот с этим мы сейчас мимо из-за очень маленькой зоны видимости – лишь сотни километров. И полоса всего тысяча-другая километров. А вот следующее Солнечное затмение, которое будет видно в Томске, придется на 2030 год», - уточнил астроном.

Фото: Олег Укладов

29 октября: Лунное затмение

В конце 2-го месяца этой осени затмение Луны будет частичным: полутеневым или «не очень большим», как выразился астроном. Тень закроет лишь часть небесного тела. Это явление станет доступным для наблюдения с территории Томска. А вот полное Лунное затмение томичи увидят почти через 2 года - в сентябре 2025-го.

3 ноября: Противостояние Юпитера

Парфенов пояснил, что Противостояние Юпитера происходит каждый год – в это время он находится недалеко от Нептуна.

«В момент противостояния Юпитер на небе располагается строго напротив Солнца. Он становится чуть ближе к Земле, чем в соседние дни, выглядит поярче. Но это отличие глазу заметно мало», - поделился эксперт.

Он уточнил, что уже сейчас крупнейшая планета Солнечной системы видна практически всю ночь. Томичи могут наблюдать ее до утра. Это самый яркий объект на небе после Солнца, Луны и Венеры.

«Если в сентябре Юпитер появляется в зоне видимости не с самого начала темного времени суток, то к ноябрю, как раз ближе к противостоянию, он будет заметен строго всю ночь: появляться с заходом Солнца и с его восходом заходить. Зимой потихоньку сдвинется на вечер», - сказал Евгений.

Появление Нептуна

Некоторые жители Томска утверждают, что сейчас появилась в видимости самая дальняя от светила планета Солнечной системы - Нептун. На самом же деле период его видимости достаточно большой. Астроном заверил, что это небесное тело хорошо заметно в течение почти всей осени.

«Как минимум, сентябрь, но и в октябре тоже видно. Потом Нептун будет немного удаляться, видимость смещаться на вечер с утреннего времени. Наблюдать за ним сможем даже зимой, но к ее концу для этого останется лишь непродолжительное вечернее время. В марте Нептун полностью уйдет», - сказал Парфенов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выглядит планета практически так же, как звезда. Чтобы заметить отличие, потребуется телескоп с большим увеличением – не в каждом аппарате встроена такая опция. Именно поэтому, по словам астронома, сильного интереса для наземных наблюдений Нептун не представляет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что томичи смогли наблюдать приблизившуюся к Земле комету Нисимура.

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