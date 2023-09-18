Посетившее Томск «бабье лето» закончится уже в середине недели

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Теплая погода с температурой воздуха до +20 градусов продержится в Томске до 21-22 сентября, затем в город придут дожди со снегом. Такие данные приводят синоптики портала Gismeteo.

По данным синоптиков, на этой неделе вместо солнечной и тихой погоды, станет пасмурно, ветрено и дождливо. В начале недели будет теплая погода до +20 градусов. Ветра и дождя не ожидается. Такая погода продержится до 21 сентября.

В пятницу, 22 сентября, начнется постепенное похолодание. Температура опустится до +16 градусов, также возможно усиление ветра.

На выходных томичей ждет около +10 градусов, а также сильный дождь и ветер. В воскресенье возможен снег с дождем.