Томский астроном рассказал, как увидеть приблизившуюся комету Нисимура

Открытая в августе 2023 года комета пролетает над Землей раз в несколько сотен лет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пролетающую над Землей раз в 435 лет комету Нисимура, C/2023 P1, открыли в августе 2023 года. Сегодня, 12 сентября, она приблизилась к нашей планете настолько, что стала видимой для людей. Жители северного полушария смогут наблюдать редкое астрономическое явление до 17 сентября. Подробности журналистка «Комсомольской правды – Томск» узнала у астронома, экскурсовода местного планетария Евгения Парфенова.

Специалист сразу предупредил, что редкую комету, образовавшуюся из остатков протопланетарного облака еще в начале существования Солнечной системы, увидеть будет непросто. Дело в том, что она подлетает к Солнцу в 2 раза ближе, чем Меркурий, из-за чего весь сентябрь будет оставаться рядом со светилом.

«Расстояние не превысит 15 градусов. Если вытянуть руку и развести большой и указательный пальцы, между ними как раз увидим такое расстояние. При этом не будет контраста на небе, ведь солнечный свет хорошо рассеивается в воздухе. Заметить на светлом фоне тело рядом с Солнцем сложно, особенно в наших широтах, когда восход и заход идут полого к горизонту», - поясняет Евгений.

По словам астронома, когда Солнце садится, комета находится уже низко над горизонтом, при этом небо еще светлое. Скрывается она практически одновременно со светилом. Это делает крайне затруднительным наблюдение за необычным астрономическим явлением. Однако у томичей все-таки есть возможность удовлетворить свое любопытство и увидеть необычную зеленую комету, состоящую из камня и льда.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«За счет того, что находится она близко к Солнцу, хвост может быть длинным. На заре какая-то его часть будет кому-то видна. Если не глазу, то хотя бы в оптику. Завтра это можно попробовать увидеть утром, а дальше, с 14 числа, лучше смотреть вечером», - подсказывает Парфенов.

Он уточняет, что недавно открытое небесное тело сейчас располагается к западу от Солнца, а потом перейдет на восточную сторону. Поскольку ни в один из дней приближения к Земле комета не окажется хорошо доступной невооруженному глазу, астроном советует вооружиться телескопом. Как заметил Парфенов, сегодня у многих людей есть оптические приборы, не уступающие по качеству тем, которые используют профессионалы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Опять же, если в эти дни вы поедете в более южные, тропические районы, комета будет видна лучше. Там восход и заход идут под большим углом к горизонту. На экваторе – вертикально. Тогда расстояние 15 градусов - это практически ночью. Солнце ушло уже глубоко, а комета еще хоть как-то над горизонтом. Плюс хвост выше, чем ядро», - рассказал экскурсовод Томского планетария.

Евгений Парфенов добавил, то 435 лет – это лишь условный период обращения кометы Нисимура. На самом деле он может составлять и 400, и 500, и даже 800 лет. Ученым еще только предстоит в достаточной степени изучить свежий объект и уточнить данные. На сегодняшний же день точно можно сказать лишь то, что в следующий раз редкую комету C/2023 P1 земляне смогут увидеть через несколько сотен лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала о комете ZTF, пролетающей над Землей раз в тысячелетие.

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