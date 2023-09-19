Томичам рассказали, когда в городе внедрят единый туристический код

Разработку обнародуют, если в 2023 году отменят конкурс "Туркод" Фото: Анна Ковалёва

О том, что в Томске создали так называемый Туристический код, власти и архитекторы не раз рассказывали горожанам. Однако до сих пор люди не видят преображения областного центра. На каком этапе сейчас работа над проектом и когда ожидать его реализации – выясняла журналистка «Комсомольской правды – Томск».

В беседе с изданием руководитель регионального Центра развития городской среды Римма Пак сразу пояснила, что готовый, разработанный совместно с мэрией, проект пока лежит «в столе». Дело в том, что в 2023 году проведение конкурса «Туркод» пока так и не объявлено Минэкономразвития из-за сложившейся ситуации в стране. Именно поэтому томичи по-прежнему не видят изменений на улицах города. Специалист рассказала, в каком случае проект станут реализовывать вне конкурса.

«Если конкурс упразднят, мы передадим весь готовый материал в мэрию. При возможности реализации, например, если будут спонсоры, чиновники смогут брать это за основу – целиком или частями, этапами. Тогда туркод города будет в одной идеологии», - говорит Римма Пак.

Фото: Анна Ковалёва

Руководитель ЦРГС привела пример, как отраженные в проекте задумки в случае его обнародования смогут воплощать частями. По ее словам, заложенные в Туркод идеи уже оценили в Туристском информационном центре. Там в любом случае периодически заказывают информационные стенды, но, в соответствии с новым проектом, их начнут изготавливать под определенные размеры.

Другой пример: представителям заведений общепита предложат разместить на дверях объектов стикеры с определенным дизайном. Его создатели надеются, что предприниматели оценят идею и воплотят ее за свой счет.

«Пока не раскрываем деталей, ведь это все-таки конкурсная работа. Но можем приоткрыть завесу. Упор в Туркоде сделан на то, чтобы Томск стал лояльнее и дружелюбнее к туристам. Большая работа проведена по созданию информационных стендов в системе инфраструктуры для пеших прогулок и по архитектурной подсветке деревянных строений», - говорит собеседница издания.

Римма Пак отмечает, что из-за коротких дней осенью и весной в Томске сложно гулять после 17 часов. Специалисты Центра ставили задачу продлить возможность для туристов знакомиться с деревянным наследием.

«Если дома будут подсвечены хотя бы до 20:00, получится плюс 3 часа прогулок. Деревянное зодчество увидят и те приезжие, кто днем занят на мероприятиях. А пока - не летом они смотрят лишь центр, немного каменной архитектуры, закрытые пространства. Немного подсвечено на Шишкова – Дом искусств посмотрят и все», - поделилась Пак.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Еще один акцент в работе над проектом сделан на комплексности подхода к архитектурно-художественной подсветке. Специалист назвала это сложной историей: все должно выглядеть красиво, не светить в окна, архитектура не должна теряться ни при солнечном, ни при искусственном свете.

«Подтягивая визуальный облик города, мы нашли пересечения на маршрутах, там порекомендовали поставить инфостенды. Турист ходит по Томску, как и ходил раньше, с путеводителем, с «2ГИС», но видит нормальные таблички. Например, их не 4 на доме, а 1 полноценная, с куаркодом. Человеку удобно и есть, на что посмотреть», - пояснила Пак.

В проекте также определены фотозоны, пути для маломобильных туристов. Идеи проработаны комплексно с общепитом, уличными уборными, с сервисом «2ГИС». «Чтобы все слои стаи ярче, виднее, и человек понимал, как город с ним общается», - добавляет Римма. Она также уточняет, что для реализации задуманного потребуется 1 строительный сезон, это 5 месяцев, а также 215 млн рублей – такая сумма заложена при расчете сметы.

Пока проект еще не реализован, приезжие могут по-прежнему пользоваться помощью сотрудников Туристского информационного центра – подведомственного учреждения управления культуры администрации Томска. Менеджеры работают по адресу ул. Герцена, 6, стр.3, в арке Городского сада. Абсолютно бесплатно они подбирают человеку прогулочный маршрут в зависимости от времени нахождения в городе, желания и намерения. Выдают раздаточные материалы с информацией о том, как проехать или пройти в нужную точку. Кроме того, за 20 рублей там же можно приобрести туристическую карту Томска.

«Менеджеры ТИЦ рассказывают про достопримечательности и про ближайшие мероприятия, предлагают присоединится к экскурсиям. Более того, есть экскурсовод, который в любой момент может поработать даже с одним человеком, но это уже платная услуга, в отличие от консультации», - рассказала директор Музея истории Томска Светлана Козуб.

На сайте Туристского информационного центра также представлены экскурсионные продукты, туркарта, информация о достопримечательностях и, конечно, об имеющихся маршрутах, включая брендовые: «Императорский», «Сердце Сибири» и др.

Фото: портал ТИЦ

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе создадут маршрут научно-популярного тура.

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