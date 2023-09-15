Томская область поучаствовала в международной выставке по туризму в Москве

Состоялись презентации туристического маршрута «Томск – сердце Сибири», а также проекта «Путешествие в науку. Томск» Фото: Ксения Высотина

Томская область презентовала свой туристический потенциал на международной выставке в Москве. В пресс-службе администрации региона сообщили, что мероприятие проходило в «Экспоцентре» с 12 по 14 сентября.

«Состоялись презентации туристического маршрута «Томск – сердце Сибири», а также проекта «Путешествие в науку. Томск», - отметили в обладминистрации.

Гостям мероприятия предлагали угощения из кедра и дикоросов, томские сувениры и буклеты, рассказывали, почему стоит посетить Томскую область.