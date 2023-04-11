В Томской области создадут маршрут научно-популярного тура

Научно-популярный тур поможет узнать больше о современной науке и ученых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области сформируют маршрут научно-популярного тура по ключевым объектам региона, сообщили в администрации области. Такая инициатива прозвучала на заседании Совета молодых ученых, ее поддержал губернатор Владимир Мазур.

«Уникальные научно-популярные туры для школьников, студентов и взрослой аудитории уже открыты по 21 маршруту регионов страны. В 2023 году в программу войдут еще 10 регионов, в том числе Томская область», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Маршруты научно-популярных туров созданы так, чтобы быть интересными и школьникам, и студентам, и взрослым. На маршруте туристы смогут почувствовать себя полноценными участниками исследований, узнать больше о современной науке и ученых.

Напомним, что в Томске из-за погодных условий разрушилось большинство керамических арт-заплаток.