Томские погорельцы расскажут Президенту Путину, что спят под зонтиками

Восстановить поврежденный из-за поджога дом не успевают до прихода холодов. Снимок был сделан в июле, после этого ураганы снесли еще часть металлических конструкций. Фото предоставлено Наталией Петлиной

В этом году прихода холодов погорельцы с улицы Витимская ждут с большим страхом. Напомним, еще в мае было возбуждено уголовное дело в отношении томички, заподозренной в поджоге подъезда дома №25. Люди остались в прямом смысле без крыши над головой. За 4 прошедших месяца здание не просто не восстановили, оно разрушилось еще больше из-за ураганов. Как сейчас живут в нем томичи – выяснила журналистка «Комсомольской правды – Томск».

«Ветер доломал крышу. Затыкаем дыры – боремся со сквозняками. Дожди топят и 3-й, и наш 2-й этажи. Мы купили целлофан, натянули его в квартире соседей сверху, которые сняли жилье. Ураган все сорвал, вода хлынула к нам. Спим в мокрых постелях практически под зонтиками. Дышим плесенью, уже кашляем», - с болью в голосе рассказывает хозяйка квартиры №8 Наталия Петлина.

Женщина уточняет, что при каждом сильном ветре натянутый собственными силами целлофан рвется. Чтобы его поправлять, ей приходится регулярно подниматься к соседям из самой пострадавшей квартиры, которые оставили ключ. Кухня сейчас – наиболее неблагополучное место в помещении, там бежит воды больше всего.

Поврежденное жилье до сих пор не признано аварийным. Фото предоставлено Наталией Петлиной

«У нас за шкафом слышно, что воду как из ведра льют на пол или как будто водопад рядом, и все это из-под шкафа вытекает ручьями. Снег пойдет, под тяжестью целлофан точно оборвется», - говорит томичка.

Наталия также рассказывает, что из-за пожара, его тушения и протечек в квартирах испортилась мебель. Со стен вот-вот начнут отваливаться части плитки. Чтобы узнать, каких разрушений строения можно ожидать с приходом холодов, женщина проконсультировалась со специалистом ТГАСУ по экспертизам зданий и сооружений Олегом Пахмуриным. Он пояснил, что сейчас полые плиты заполнены водой. Из-за перепада температур пойдут трещины или начнутся разрушения.

«У нас нет управляющей компании, мы собственники, но есть одна муниципальная квартира. В администрации сказали, что из-за факта поджога дом восстановят. Из фонда предупреждения и ликвидации ЧС выделили 732 975 рублей на закупку услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ», - рассказала жительница дома №25.

Как сообщили чиновники погорельцам, договор с проектной организацией уже подписали. Срок его выполнения - 15 октября. Осталось меньше месяца, но, по словам жильцов, проектировщики пока ни разу не приезжали для осмотра и проведения измерений поврежденного здания.

«А ведь скоро начнутся морозы. Надо как-то перекрыть воду на 3-м этаже – если перемерзнет, вообще будет беда. Попытаемся слить и поставить заглушки. И у нас электроконвекторы. Боимся остаться не только без крыши, но и без отопления и света. Если проводку намочат дожди, может снова загореться», - говорит томичка.

Наталия также сетует, что переезжать ее семье некуда. Администрация выделила только единовременную помощь из средств городского бюджета: 56 880 рублей по решению комиссии по оказанию адресной социальной помощи. Перечислили деньги и жильцам квартиры №9, однако основные расходы на аренду жилья идут за их счет.

Маневренное жилье погорельцы так и не получили. Вместо него получили необнадеживающий ответ от и.о. заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам от 28 августа: «В рамках деятельности Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда в порядке п.47 указанного положения помещение по адресу: г. Томска, ул. Витимская, д 25, кв. 9 непригодным для проживания не признано, многоквартирный жилом дом № 25 по ул. Витимская в г. Томске аварийным не признан. Таким образом, основания для предоставления Головачевой Э.Н. жилого помещения маневренного жилищного фонда в настоящее время отсутствуют».

Показывая целый ворох бумаг – официальных ответов из различных инстанций, Наталия обращает внимание и на еще один документ. В нем администрация Октябрьского района сообщает: «Сроки увеличены в связи со сложностью проектируемого объекта, а именно разработке проектного решения восстановления мансардного этажа и необходимостью прохождения достоверности определения сметной стоимости».

Петлина также рассказала, что на осмотр поврежденного дома приезжали местные депутаты. «Пообещали помочь ускорить, и все это затихло. Так, похоже, мы и уйдем в зиму - без крыши ощущаем себя голыми», - добавляет томичка. Жильцы сомневаются в том, что к 25 октября успеют подготовить проект восстановительных работ. Кроме того, людей не сориентировали, сколько времени займет сам ремонт. Минусовая температура , по данным Gismeteo, ожидается уже в середине следующего месяца, поэтому погорельцы пытаются ускорить процесс приведения жилья в нормальное состояние. В ближайшие выходные томичи планируют обратиться на горячую линю Президента РФ. Если не смогут дозвониться, будут писать обращение к Путину на его сайте.

Читайте также «Грохот был ужасный»: жильцы дома на Витимской в Томске пожаловались на обрушение потолка