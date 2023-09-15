В Томске с 16 по 18 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В Томске с 16 до 18 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В этот период предприятиям необходимо сократить выбросы загрязняющих веществ на 15-20%, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным томского ЦГМС, с 10 часов 16 сентября до 18 часов 18 сентября на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

«В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%», — говорится в сообщении.

Данный прогноз не связан со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий.

Такой режим наступает в случае проявления определенных метеоусловий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), из-за которых воздухе накапливаются загрязняющие вещества в приземном слое атмосферного воздуха.

В этот период томичам рекомендуют отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок лучше поехать на электрическом и газомоторном транспорте.